Было да сплыло!

Мурманское УФАС усматривает в действиях администрации ЗАТО Александровск попытки уйти от процедуры приватизации при распродаже муниципального имущества. Об этом в ходе брифинга сообщила начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС Марина Полищук.

Статья 15 федерального закона «О защите конкуренции» запрещает органам власти и управления совершать действия, которые могли бы ограничить конкуренцию. Тем не менее, начиная с 2015 года антимонопольный орган региона выявляет факты ухода местных властей от продажи имущества согласно требованиям закона «О приватизации…»

Вообще говоря, как пояснила Марина Полищук, государственное и муниципальное имущество может продаваться на аукционе, конкурсе или путем публичного предложения. Однако у нас органы местного самоуправления пытаются это требование обойти.

Схема такова: некое МУП обращается в администрацию с просьбой дать согласие на закрепление за ним определенных помещений, находящихся в муниципальной собственности, для использования в рамках своей уставной деятельности. Однако выявляемые УФАС факты говорят, что имущество МУП фактически не использует. А через непродолжительное время (от нескольких месяцев до года) вновь обращается в администрацию, чтобы на сей раз та дала согласие на продажу имущества в целях финансового оздоровления МУП.

Согласие такое дается, проводится независимая оценка стоимости имущества и то продается конкретному лицу. Информация о готовящейся продаже нигде не проходит. Не бывает не только аукциона, но даже публикаций в СМИ или на сайте администрации.

Естественно, возникает вопрос: «А не коррупция ли это?» Но, как ответила Марина Полищук, это уже не зона ответственности ФАС. Этим должны заниматься прокуратура и другие компетентные органы. У антимонопольной службы другие задачи. В частности, борьба с ограничением конкуренции.

— В 2015 году мы выявили три таких факта в городе Мурманске. Имущество находилось в центре города. Речь о помещениях на улицах Коминтерна, Пушкинской и Полярные Зори. Площадь каждого превышала сто квадратных метров. Все они были проданы через передачу МУП по уже описанной схеме. Суды всех инстанций, включая Верховный, поддержали позицию антимонопольного органа в том, что совершение ряда последовательных действий — от закрепления имущества за МУП до дачи согласия на его продажу — является уходом от закона «О приватизации…» — сообщила Марина Полищук.

Ответственность за эти действия, добавила она, несет администрация, потому что согласие на продажу имущества давала именно она. Материалы направлены в прокуратуру.

Сейчас особенно актуально для антимонопольного органа региона то, что происходит в ЗАТО Александровск.

— На сегодня Контрольно-счетная палата Александровска, проводя проверку муниципальных унитарных предприятий, выявила очень много фактов подобного вывода муниципального имущества через МУП и его последующей продажи. Материалы переданы нами в прокуратуру Мурманской области. Только в 2016 году через два МУП продано порядка 60 объектов! — уточнила Полищук.

Вот лишь один пример. В конце 2015 года за унитарным муниципальным производственным предприятием «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск были закреплены три огромных комплекса. А именно: часть административного здания (площадь более 350 кв. м, балансовая стоимость свыше 33 миллионов руб.), часть производственного здания (344 кв. м и 34 миллиона рублей соответственно) и гараж (637 кв. м и без малого 10 миллионов рублей).

Помещения эти, как выяснило УФАС, никак не использовались. Более того, у предприятия даже не было средств на их текущее содержание. И уже через несколько месяцев «Жилкомхоз» обращается в администрацию ЗАТО с предложением дать согласие на продажу обозначенного выше имущества для своего финансового оздоровления.

Администрация такое согласие дает. И все три объекта продаются одному хозяйствующему субъекту по цене никак не соизмеримой с балансовой. Суммарно она составляла около 78 миллионов рублей, а проданы помещения были за общую сумму 3 миллиона 670 тысяч.

Да, была проведена независимая оценка. И управление ФАС не ставит ее под сомнение — это проверят другие органы. Но вопросы к администрации ЗАТО у антимонопольного органа имеются. Ведь никаких доказательств публичного, доступного для неопределенного круга лиц размещения информации о продаже указанных помещений нет.

Их счастливым покупателем стало ООО «Гранит-Авто». Причем даже эти средства каменным автомобилистам не понадобились. Щедрый «Жилкомхоз» предоставил им рассрочку оплаты сроком на пять лет. Так что сумма ежемесячных платежей весьма незначительна.

— Да, денежные средства поступают на счет муниципального предприятия. Но, если мы говорим, что целью продажи имущества было финансовое оздоровление предприятия, погашение какой-то кредиторской задолженности, то ситуация не изменилась. Средств на покрытие долгов у «Жилкомхоза» не появилось. Поэтому мы выдали предупреждение, и на сегодня у нас на возбуждении находится дело, — уточнила Марина Полищук.