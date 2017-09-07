Арун Кумарович приехал познакомиться…

За свою дипломатическую карьеру Арун Кумар Шарма успел поработать в посольствах своей страны в Греции, Суринаме и Румынии. Он возглавлял генконсульства Индии в США и Владивостоке. С июня 2015 года господин Шарма занимает пост генерального консула в Санкт-Петербурге. Сегодня индийский дипломат посетил Мурманск.

— По долгу службы я отвечаю за весь северо-западный регион России. И обязан поддерживать отношения со всеми входящими в него территориями с точки зрения политических, экономических, культурных связей. Это и есть цель моего нынешнего визита в вашу область, — пояснил он журналистам. — Нас привлекают самые разные сферы торговли и иного взаимодействия с Севером России. Мурманская область очень богата минеральными сырьевыми ресурсами, и это нам тоже интересно.

Но, как тут же добавил господин Шарма, Индия можем предложить и другие сферы сотрудничества — фармацевтику, текстильную промышленность и так далее.

— В Ленинградской области и Петербурге у нас много проектов в сфере фармации, — уточнил он. — И я буду рад, если у вас тоже появится к ней интерес.

Имеются и точки соприкосновения в сфере культуры.

— Я знаю о фестивале индийской культуры, который ежегодно проходит у вас, — продолжил дипломат. — Наше консульство принимает в нем участие. Как вы знаете, 21 июня теперь отмечается как Международный день йоги. В Петербурге йога очень популярна. Если у вас тоже, я буду счастлив помочь в организации этого праздника и в Мурманской области.

Затем Арун Кумар Шарма встретился с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным, который выразил уверенность в том, что взаимоотношения между Индией и Мурманской областью будут успешно развиваться. Затем стороны обсудили перспективы сотрудничества.