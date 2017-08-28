За ушко да на солнышко.

Началась очистка Кольского залива от металлолома. За ведущимся в акватории губы Ретинская подъемом затопленных металлоконструкций в минувшую субботу наблюдали министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и губернатор Марина Ковтун. Начавшиеся здесь работы — пилотный проект, одно из мероприятий по очистке от металлолома всей Арктической зоны России.

В ходе комплексного обследования Кольского залива обнаружено множество затонувших судов, плавпричалов и иных металлоконструкций. В этом году разбирают свалку в Ретинской. Там на дне покоится около полутора десятков объектов. Каждый зафиксирован, пронумерован, имеет точно определенные широту, долготу и глубину затопления.

— Это решение вопросов экологии и одновременно развития уже новой инфраструктуры, которую требуют современные технологии. Откладывать было нельзя. В Кольском заливе более сотни различных объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду и мешают мореплаванию. Программа рассчитана на восемь лет, до 2025 года. И мы постараемся за это время по максимуму все решить, — сказал Сергей Донской.

Подъем со дна залива судового двигателя прошел у береговой линии с участием водолазов и специализированной техники. Мероприятие реализуется в рамках пилотного проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива (Мурманская область)». Работы ведет входящее в структуру «Росатома» ФГУП «РосРАО».

Для полного обследования всех трех колен Кольского залива пришлось обследовать его с помощью водолазов и гидролокатора бокового обзора. В общей сложности было пройдено 4560 километров и обнаружено 102 объекта — 52 в береговой полосе и 50 на акватории. И вот процесс ликвидации накопленного экологического ущерба пошел.

— Первые федеральные средства в размере 50 миллионов рублей поступили, и программа начала реализовываться. Кольский залив должен быть образцовой акваторией, чтобы сюда приходили новые инвесторы, развивали инфраструктуру, — сказала губернатор Марина Ковтун.

Генеральная уборка залива началась с губы Ретинская. Затем будут ликвидированы свалки вдоль всего побережья. Что касается затопленных объектов, то поднимать их, скорее всего, будут не все, а только те, которые представляют экологическую или навигационную опасность. Такова мировая практика.