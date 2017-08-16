Участки ждет амнистия.

11 августа вступил в силу федеральный закон, который в народе еще на стадии разработки и принятия окрестили «лесной амнистией». Ведь он позволяет легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда.



— Подобный документ принят в нашей стране впервые. Оно внес изменения в значительное количество законов, а также в Земельный, Лесной и отчасти Градостроительный кодексы, — сообщила главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Мурманской области Наталья Самсонова.

Актуальность его для Мурманской области весьма велика. Ведь основную площадь Кольского полуострова (более 65 процентов всего земельного фонда) занимают именно леса.

Применение закона пойдет по трем основным направлениям. Во-первых, отныне в процедуре формирования земельных участков будет участвовать исполнительный орган региона, уполномоченный в области лесных отношений. У нас — министерство природных ресурсов и экологии. Это удлинит срок рассмотрения заявлений на предварительное согласование предоставления участка с 30 до 45 дней. Но зато исключит путаницу, на каких землях этот участок находится.

Естественно, согласование с «лесниками» не потребуется, если участок находится в границах населенного пункта, на территории, границы которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и ряде других случаях, когда изначально исключается какое-либо пересечение с лесным фондом.

Второе направление — устранение имеющихся противоречий между ЕГРН и Государственным лесным реестром. Это те самые случаи, когда границы земельных и лесных участков накладываются друг на друга.

— До января 2023 года наше управление и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области должны привести в соответствие сведения своих реестров. При этом, что важно, первоочередными признаются сведения ЕГРН, — уточнила Наталья Самсонова.

Третье направление — собственно защита бытовой недвижимости граждан (индивидуальные жилые дома, сады, дачи, огороды), которые в связи с различными неточностями или противоречиями в учетных и регистрационных государственных системах оказались в лесном фонде.

— В этом плане в законодательство внесены существенные изменения. В случае, если в лесном реестре участок значится расположенным на землях лесного фонда, а по данным ЕГРН он отнесен к иной категории земель, либо у гражданина имеются правоустанавливающие документы на него или расположенный на нем объект недвижимости, категория участка будет изменена в соответствии с данными ЕГРН. Отсюда и название — лесная амнистия. Это касается тех объектов, права на которые возникли до 1 января 2016 года, — добавила Наталья Самсонова. — Такие земельные участки у нас есть. И думаю, что у граждан, которые сейчас имеют права на недвижимость, но не могут оформить право на землю, будет возможность решить свои проблемы.

Более того, категория участков на землях лесного фонда может быть изменена, если до 8 августа 2008 года они были предоставлены для ведения огородничества, садоводства, дачного или личного подсобного хозяйства, либо под строительство жилого дома.

— У нас много таких в Кольском, Кандалакшском и Апатитском районах, где границы садовых товариществ зачастую граничат с землями лесного фонда. И это была проблема до принятия данного закона, — подчеркнула Наталья Самсонова.

В законе есть множество нюансов. Он, как признают даже специалисты, весьма сложный. Но гражданам, проблемы которых он может решить, стоит проявить активность. Ведь рассмотрение вопроса по изменению категории того или иного участка будет носить заявительный характер.