Сталинскому ампиру вернут величие.

В Мурманске начался капремонт домов, отнесенных к объектам культурного наследия. Их в городе 55 штук. А всего в регионе — 83. Остальные находятся в Мончегорске (25), Александровске (2) и Кировске (1).

Сохранение таких объектов предусматривает целый комплекс специфических мероприятий. Он включает научно-исследовательские работы, а также технический и авторский надзор за выполнением всех этапов.

В текущем сезоне планируется отремонтировать 28 «особых» домов областного центра. Будет реконструировано 25 фасадов, обновлено 12 крыш, в одном здании заменят инженерные сети. Общая стоимость работ превышает 572 миллиона рублей.

Вчера ход работ в домах на проспекте Ленина осмотрела губернатор Марина Ковтун.

— Это первый подобный опыт, и он непростой, — поделилась она впечатлениями с прессой. — Дома, которые относятся к культурному наследию, требуют особого проектирования и особой квалификации при проведении ремонтов. И не все строительные организации имеют соответствующие лицензии. Стоимость таких ремонтов также намного выше, чем в обычных многоквартирных домах. Этим зданиям уделяется особое внимание, потому что это центр города. Каждое из них имеет особый облик. И при восстановлении за основу будет взят их исторический образ. Будут также благоустроены дворовые территории. Думаю, жители города по достоинству смогут оценить эту работу. Она не вся будет завершена к концу года. Поскольку в зимнее время ремонты фасадов проводить нельзя.

Всем понятно, что сталинский ампир на центральном проспекте Мурманска уже изрядно обветшал. Почему реконструкция не началась раньше?

— Не было источника финансирования, — пояснила Марина Ковтун. — Капитальные ремонты начались только тогда, когда был сформирован соответствующий фонд и жители начали платить. Сегодня эта программа рассчитана на достаточно длительное время. И уже имеются результаты: и в Кировске, и в Мончегорске, и в Североморске, и в Оленегорске вы увидите много домов, которые после ремонта приобрели совершенно другой вид.

Следует отметить, что в сезон 2016-2017 годов было отремонтировано около 400 домов, на что потратили свыше 900 миллионов рублей.