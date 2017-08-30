Среде добавили комфорта.

По инициативе фракции «Единая Россия» в федеральном бюджете на текущий год были заложены 20 миллиардов рублей на программу по формированию современной городской среды. Для контроля за тем, чтобы эти средства были израсходованы с учетом пожеланий населения, был создан партийный проект «Комфортная городская среда», рассчитанный на 2017-2022 годы.

На сегодня в нем участвуют 1112 населенных пунктов, в том числе 319 моногородов. Проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха на основании обращений и инициатив самих жителей. О промежуточных итогах его реализации на территории нашего региона на пресс-конференции рассказали журналистам секретарь регионального отделения партии, председатель областной думы Сергей Дубовой, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич и первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко.

На благоустройство дворов, парков и скверов в рамках проекта на текущий год федеральный бюджет выделил нашему региону свыше 119 миллионов рублей. Еще 102 миллиона поступили из консолидированного бюджета области. Определенные суммы добавили и многие градообразующие предприятия края. На эти средства будет благоустроено 65 дворовых территорий и 29 общественных мест.

— Важно было максимально привлечь граждан к реализации проекта, — отметил Сергей Дубовой. — Мы обсуждали с жителями наших городов программы благоустройства и дизайн проектов. На сайте регионального отделения партии был организован сбор инициатив с мест по включению в проект на 2017 год. На улицах городов проводились опрос и анкетирование жителей. Кроме того, был организован общественный контроль соблюдения сроков и качества проводимых работ в формате выездных проверок, которые прошли во всех муниципальных образованиях нашего региона, участвующих в проекте, а таких у нас 29. На базе региональной общественной приемной председателя партии открыта горячая линия по качеству выполняемых работ.

— На сегодня мы провели свыше девяноста встреч только во дворах, — добавил Максим Сахневич. — Я не считаю людей, которые приходят к нам индивидуально. Для управляющих компаний, для ТСЖ организовали более десятка коллоквиумов, где объясняли, как попасть в данный проект.

Кстати, на будущий год под него будет выделено не меньше средств, чем нынче. Возможно, даже больше. Так что есть шанс благоустроить свой двор. До конца сентября еще можно войти в проект на 2018 год.

— Поскольку проект у нас не заканчивается, в настоящее время правительство области утвердило госпрограмму по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы, — сообщила Елена Абраменко. — Органы местного самоуправления разрабатывают проекты своих муниципальных программ на эти же сроки, новые правила благоустройства. На сегодня основной работой, которую им предстоит проделать, является инвентаризация дворовых и общественных пространств. Она ляжет в основу их программ.

Что касается этого года, часть работ уже выполнена, остальные объекты будут завершены к концу октября. Идут проверки качества работ. Все, как отметила Абраменко, подошли к выполнению поставленных задач ответственно. Были, конечно, и трудности: не везде нашлись подрядные организации, готовые взяться за предложенную работу. Особенно в отдаленке. В этом году проблемы были по семи контрактам. К счастью, вопрос удалось решить.