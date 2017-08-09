Производство в плюсе.

В январе-июне индекс промышленного производства в регионе составил 116,9 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Оперативные итоги социально-экономического положения области в первом полугодии подвел Мурманскстат.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 10,2 процента. Выросло производство кобальтовых концентратов (в 2,7 раза), руд и концентратов металлов платиновой группы (в 2,5 раза), апатитового и нефелинового концентратов (на 9,1 и 6,7 процента соответственно). А вот производство железорудного концентрата сократилось на 3,4 процента.

Более чем на четверть увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств. Определяющим фактором здесь стало производство меди, которое возросло на 41,1 процента. На 17,4 процента увеличился объем перевезенных автомобильным транспортом грузов.

Рост в 2,7 процента показала и столь важная отрасль, как строительство. При этом введено в эксплуатацию 40 жилых домов общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров, что на 43,4 процента больше, чем в январе-июне 2016 года.

В целом в плюсе оказалось и сельское хозяйство. Объем производства здесь по предварительным данным вырос на 11,9 процента. В частности, производство молока увеличилось на 9,6 процента. А вот производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 0,3 процента, яиц — более чем наполовину.

По показателям, характеризующим уровень жизни северян, ситуация следующая. В январе-мае по предварительным данным среднедушевые денежные доходы составили 36 тысяч 120 рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 2,2 процента. Реальные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) при этом сократились на 2,8 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае составила 50 тысяч 629 рублей, что на 3,9 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. А вот реальный ее размер с учетом индекса потребительских цен хоть и незначительно (на 1 процент), но снизился.

В первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился и оборот розничной торговли — в сопоставимых ценах на 1,1 процента. Оборот организаций общественного питания снизился на 4,9 процента. А вот объем платных услуг, оказанных населению, в сопоставимых ценах чуть-чуть (на 0,1 процента), но все же увеличился.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016-го составил 102,7 процента, в том числе на продовольственные товары — 103,8, непродовольственные товары — 102,6, услуги — 101,7 процента.

Из продовольственных товаров наиболее подорожали плодоовощная продукция, включая картофель (+23 процента), овощные консервы (+5,8), молоко и молочная продукция (+3,6), сыр (+3,2). Цены на алкогольные напитки возросли в среднем на 2,4 процента. Снижение цен отмечено на яйца (-20,4 процента), сахар (-10,3), макаронные и крупяные изделия (-6,6), муку (-3,8), мясо и птицу (-3,2).

По группам непродовольственных товаров с начала года наибольший рост цен наблюдался на моторное топливо (+5,8 процента), ювелирные и табачные изделия (+5,5 и +5,4 соответственно), резиновую обувь (+5,1). Вместе с тем снизились цены на отдельные виды медикаментов (-1,9 процента).

Среди услуг наиболее увеличилась стоимость услуг пассажирского транспорта (+14,9 процента). Кроме того, возросла стоимость медицинских услуг (+4,8 процента), услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма (+7,9 и +3,2 соответственно), услуг правового характера (+3), дошкольного воспитания и экскурсионных (+2,8), а также ветеринарных (+2,7).

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда по предварительным данным во II квартале 2017 года составил 6,8 процента от численности экономически активного населения (во II квартале 2016 года он был равен 8,3 процента).

На 1 июня (по оценке) в области проживало 757,1 тысячи человек. С начала года численность населения сократилась на 500 человек. По предварительным данным в январе-июне в регионе родилось 3938 человек, что на 8,8 процента меньше, чем за тот же период 2016 года. Число умерших снизилось на 4,7 процента и составило 4274 человека.