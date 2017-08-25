Островному — план будущего.

Заседание правительства региона, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун, в основном было посвящено социальным вопросам. О реализации в регионе мер государственной политики в отношении ветеранов доложил министр социального развития Сергей Мякишев.

В Мурманской области, сообщил он, проживает почти 130 тысяч ветеранов войны и труда. И меры социальной поддержки, которыми они охвачены, весьма разнообразны. Это и ЕЖКВ, и путевки в санатории, и ремонты квартир ветеранам Великой Отечественной, и многие другие. Представленные министром данные станут основой для доклада губернатора в Министерство труда России.

В целом в подчинении регионального минсоцразвития (в ходе заседания правительство также заслушало отчет Сергея Мякишева о работе возглавляемого им ведомства) находится 31 учреждение. В том числе 8 центров социальной поддержки населения, 14 комплексных центров социального обслуживания населения, 7 стационарных учреждений социального обслуживания и 2 специализированных учреждения для детей.

В 2016 году, как сообщил докладчик, министерством в рамках госпрограммы израсходовано 10,3 миллиарда рублей, в том числе средств областного бюджета — 8,9 миллиарда, федерального — 1,4 миллиарда. Выросла доля негосударственного сектора в реестре поставщиков социальных услуг. Так, за первое полугодие текущего года она составила 32,4 процента.

— В области проживает свыше 31 тысячи инвалидов. В целях формирования для них безбарьерной среды продолжались работы в рамках комплексной программы «Доступная среда в Мурманской области». С 2014 года для инвалидов обеспечена доступность в 138 учреждениях социальной инфраструктуры в сферах образования, занятости, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры, в том числе в 2016 году — в 39 объектах. В 2017 году планируется адаптировать еще 20 учреждений образования и спорта, — подчеркнул Сергей Мякишев.

Основные направления развития регионального здравоохранения на среднесрочную перспективу представил правительству глава минздрава Валерий Перетрухин. С 2012 года, подчеркнул он, не было ликвидировано ни одного медучреждения. Идет лишь оптимизация их структуры (в основном она касается управленческого персонала) с учетом изменения численности населения, дефицита медицинских кадров и других социально-экономических факторов. Сейчас, например, завершается процесс присоединения к областной больнице областного же диагностического центра.

Впрочем, только укрупнением и слиянием всех проблем отрасли не решить. Нужно обновление зданий лечебных учреждений, их оборудования, а также внедрение новых технологий. О планах на этот счет министр также рассказал. В частности, стоит задача к 2020 году полностью перейти на электронный документооборот.

В ходе обсуждения доклада губернатор Марина Ковтун отметила важность рассматриваемого вопроса. Качество оказываемой населению медицинской помощи, подчеркнула глава региона, важна для всех граждан.

О том, чем и как живет ЗАТО Островной, доложила глава администрации этого муниципального образования Светлана Богданова. Большую отдаленку, по крайней мере, в Мурманской области, и представить трудно. Расположенный в 360 километрах от областного центра, Островной связан с ним только морем. Частота рейсов — четыре раза в месяц. Иногда реже, все зависит от погоды.

На обезлюдевшей бывшей военной базе флота проживает сейчас менее двух тысяч человек. Вопросы переселения, как отметила глава администрации, составляют большую часть (62 процента) всех обращений к ней. Уехать на большую землю хотят 322 семьи. И выделяемых жилищных сертификатов пока недостаточно для удовлетворения этого спроса.

Из 86 многоквартирных домов сейчас заселены лишь двадцать. Весь жилфонд находится в муниципальной собственности и отапливается электричеством. В качестве резервного источника имеются четыре дизель-генератора, двум из которых, еще семидесятых годов производства, нужна замена.

Собственные доходы бюджета Островного составляют менее десяти процентов от его расходной части. В основном, это НДФЛ и имущественные налоги граждан. В регионе, как подчеркнула Марина Ковтун, нет более дотационного муниципалитета. Причины этого понятны: когда-то это была военная база Минобороны, сейчас — в большей степени вотчина входящего в структуру госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО», которое вывозит отсюда отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы. При этом планы обоих ведомств относительно ЗАТО, как отметила Светлана Богданова, неясны. Губернатор Марина Ковтун поручила своему заместителю Евгению Никоре организовать совместное совещание с представителями «РосРАО» и Минобороны и разработать для Островного план будущего.