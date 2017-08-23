Не дрова везут!

За семь месяцев текущего года по вине водителей пассажирского автотранспорта в регионе произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. В том числе 15 — в Мурманске. В результате тридцать человек получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года число пострадавших равнялось двадцати пяти.

Вчера заместитель губернатора Григорий Стратий провел в правительстве области координационное совещание по вопросу обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

— Одним из поводов послужили несколько произошедших в последние месяцы на территории Российской Федерации крупных дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, которые привели в том числе к гибели людей. На территории Мурманской области, к счастью, происшествий с такими тяжелыми последствиями не было. Но это не повод, чтобы ослаблять внимание к этому типу перевозок, — сказал вице-губернатор.

На территории Кольского полуострова к пассажирским перевозкам допущено 129 хозяйствующих субъектов. Речь идет как об организациях, так и индивидуальных предпринимателях. За таким числом перевозчиков уследить непросто. Чего греха таить, кто-то стремится извлечь максимальную прибыль в ущерб безопасности пассажиров. Отсюда и неисправные автобусы, уставшие от переработок, а то и просто пьяные водители. В общем, нужен строгий контроль.

В рамках межведомственного взаимодействия на совещании представители территориальных управлений федеральных органов власти доложили о своей работе в этом направлении, наметили дополнительные меры, чтобы предотвратить тяжелые последствия возможных ДТП.