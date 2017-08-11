Начать поможет государство.

Дан старт очередному тренинг-курсу «Начинающий предприниматель» и приему заявок для получение бюджетных грантов на создание собственного дела. Подобные курсы проходят у нас в регионе регулярно. Причем не только в областном центре, но и в других городах края.

Их реализует Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным министерством развития промышленности и предпринимательства. Вчера организаторы провели пресс-конференцию.

Программа обучения адресована тем, кто еще только хочет начать свое дело, либо начал его на территории области в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не более года назад. Участникам курсов помогают разработать бизнес-план, который затем можно предложить на конкурс для получения гранта из бюджета.

За три года, как сказала министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова, обучено полторы тысячи человек, выдано 220 бюджетных грантов на общую сумму около 80 миллионов рублей. С этого года федеральной поддержки больше нет. Будут задействованы только средства региона, которых выделено около 7 миллионов рублей. Поэтому отбор среди претендентов будет еще более жестким. Впрочем, даже без гранта тренинг-курс уже сам по себе большое подспорье для начинающих бизнесменов.

— На протяжении последних лет, получая обратную связь от участников программы, мы переформатировали ее, постарались найти именно тех бизнес-тренеров, которые могут дать информацию, которая особенно нужна. А это в первую очередь информация о каналах сбыта, — сказала министр.

То, что приглашенные тренеры — опытные практики и на первом «интенсиве», который пройдет уже в ближайшие дни, скучно не будет, подтвердил руководитель Центр поддержки предпринимательства Артем Марышев.

Об эффективности курсов свидетельствует и уровень выживаемости получивших гранты проектов. За последние несколько лет он вырос с 36 до 84 процентов. А это очень неплохой результат.

Максимальная сумма гранта для объединенной заявки нескольких предпринимателей, напомнил директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов, составляет 1 миллион рублей. Для одного заявителя — 500 тысяч. Минимальной суммы нет, все зависит от фактических затрат, определяемых бизнес-планом.