Крыша в кредит.

Рынок недвижимости весьма остро реагирует на кризисные процессы. Низкая стоимость нефти, нестабильный курс рубля, замедление экономического роста — все это способствует спаду интереса к недвижимости, который отмечается практически на всей территории России.

В нашем регионе, как информирует управление Росреестра по Мурманской области, показатели регистрации прав на жилые помещения за последнее время не претерпели существенных изменений. Если за первые шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано 21 255 прав, то за аналогичный период нынешнего — 20 844.

Одним из приоритетных направлений государственной политики с 2015 года являлась поддержка и развитие сектора ипотечного кредитования жилья. В 2017 году действие программы «Ипотека с господдержкой» закончилось. Но на ситуации в Мурманской области это не отразилось. За рассматриваемый период, сообщает все тот же Росреестр, количество зарегистрированной ипотеки жилых помещений составило 3 261, что также находится практически на уровне первого полугодия 2016 года — 3 280.

Что ж, потребность в крыше над головой заставляет людей изыскивать финансовые ресурсы. Ибо ипотека, конечно, влетает в копеечку. Пробежавшись взглядом по сайтам наиболее крупных банков, представленных в регионе, можно сделать следующие выводы. Средняя ставка на ипотечный заем составляет 10-11 процентов. Но практически у всех есть всевозможные акции. Молодым семьям, например. А также льготный процент при крупном первом взносе. Поэтому при ряде условий можно оформить ипотеку и под 9,5, и даже под 8,9 процента.

Минимальный первый взнос, как правило, составляет 15 процентов от стоимости покупаемого жилья. Впрочем, есть, конечно, и варианты. Разумеется, при выдаче кредита учитывается и ваша платежеспособность. Скажем, по онлайн калькулятору на сайте одного из крупных банков при зарплате в 50 тысяч рублей (напомню, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае в Мурманской области составила 50 тысяч 629 рублей) и первоначальном взносе в 100 тысяч рублей вы сможете рассчитывать лишь на полтора миллиона заемных рублей. А вот если вы вложите 500 тысяч, максимальная сумма кредита вырастет уже до 2,8 миллиона. Ну и так далее.

В общем, нюансов много. И с окончательными цифрами вы определитесь только со своим банкиром. Но какие-то общие выводы сделать можно. Скажем, простейшие расчеты показывают, что при таких процентах растягивать срок кредита крайне невыгодно.

Максимальный срок ипотечного кредитования в большинстве банков достигает 25-30 лет. Так вот, ежемесячные платежи по кредиту в 2,5-2,7 миллиона рублей, взятом на двадцать лет, составят около 27 тысяч рублей. Тот же кредит, оформленный на тридцать лет, в месяц обойдется не намного дешевле — около 24 тысяч. А вот конечные суммы, которые вам придется выплатить банку, разнятся весьма существенно — около 6,5 и 8,5 миллиона рублей соответственно.