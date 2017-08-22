Контроль от поля до прилавка.

Уже с 1 января будущего года оформление ветеринарных сопроводительных документов станет осуществляться исключительно в электронном виде. Таким образом в нашей стране будет реализован провозглашенный много лет назад Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Международным эпизоотическим бюро принцип контроля «от поля до прилавка».

Ныне действующая система ветеринарной сертификации создавалась еще во времена СССР. Она была эффективна в условиях почти тотального государственного контроля над производством и оборотом продукции животного происхождения.

Сегодня, когда появилось огромное количество независимых от государства производителей и поставщиков, «бумажная» ветеринарная сертификация в значительной степени изжила себя. Подобный документооборот стоит достаточно дорого. А самое главное — не гарантирует безопасность того или иного продукта.

Проверить подлинность бумажного сертификата в режиме реального времени практически невозможно. А значит, нельзя и сделать достоверное и полное заключение ни о соответствии, ни о происхождении продукции. И из тонны молока, добавив в него пальмовое масло и скромно об этом умолчав, можно запросто набодяжить три тонны «масла» или «сыра».

Чтобы иметь возможность проследить продукт на любом этапе — от пастбища до мясокомбината и магазина, в Россельхознадзоре разработана и внедрена федеральная государственная информационная система «Меркурий».

Она призвана защитить всех нас от некачественной и небезопасной продукции. Ведь, как утверждают специалисты, можно будет фактически проследить, на каком поле паслись коровы, чье молоко вы купили в супермаркете. С другой стороны, если на той или иной ферме, не дай бог, у животных будет выявлено какое-то заболевание, «Меркурий» укажет все магазины, куда поступило их молоко.

Если говорить о нашем регионе, то под присмотром «Меркурия» окажутся и водные биоресурсы. Их в России в целом добывается около четырех миллионов тонн ежегодно. При таких объемах уследить за фальсификатами, которые все чаще в результате замысловатых схем оказываются на прилавках, совсем не просто. Новая информационная система поможет и в этом. Кстати, в Мурманске схема работы с ней уже опробована.

Есть у «Меркурия» и еще одна важная задача. Все действия надзорных органов становятся прозрачными, что сокращает возможности для коррупции. В общем, всем хороша система. А самое главное, что и было сказано в начале, уже с нового года ее использования станет обязательным.

Поэтому управление Россельхознадзора по Мурманской области настоятельно рекомендует всем хозяйствующим субъектам пройти регистрацию в ФГИС «Меркурий». Для этого в адрес управления (183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, дом 7) необходимо отправить соответствующую заявку. И тут пока еще бумага в ходу.

Следует добавить, что на сайте управления (http://murmansk.fsvps.ru) создан раздел, посвященный электронной ветеринарной сертификации. В нем опубликованы нормативные документы и формы заявок на регистрацию. И последнее: доступ и работа в ФГИС «Меркурий» осуществляется бесплатно.