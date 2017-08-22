Кассы — в режиме онлайн.

За семь месяцев в налоговые органы Мурманской области в электронном виде направлено около 130 тысяч деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а также бухгалтерской отчетности, более 35 тысяч различных запросов и обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вэб-контактов увеличилось на 19 процентов.

Граждане весьма активно используют все современные возможности, среди которых наиболее популярны электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет», разработанные для каждой категории налогоплательщиков, и телекоммуникационные каналы связи.

Так, в нашем регионе, как сообщает пресс-служба УФНС России по Мурманской области, сервисом «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» пользуется 2,8 тысячи северян, а «Личным кабинетом юридического лица» — 1,7 тысячи организаций. При этом половина «Личных кабинетов», а это, как нетрудно подсчитать, более двух тысяч, зарегистрированы в январе-июле текущего года.

Росту популярности электронных помощников способствует разнообразие их возможностей. Причем функционал сервисов постоянно расширяется. Так, одним из актуальных преимуществ их обладателей стали новшества в части ведения кабинета контрольно-кассовой техники (ККТ). Уже сегодня компании и индивидуальные предприниматели могут подать заявление о регистрации (перерегистрации) или снятии с регистрационного учета ККТ в режиме онлайн, без визита в налоговую инспекцию.

В дальнейшем предполагается совершенствование подобного электронного информационного обмена. В частности, кредитные организации смогут онлайн направлять налоговым органам перечень автоматических устройств для расчетов. А изготовители фискальных накопителей — оперативно предупреждать пользователей ККТ об их неисправностях. Кроме того, бизнес получит возможность сообщать о нарушениях законодательства о применении ККТ.

Для еще большей оперативности взаимодействия бизнеса и налоговых органов для пользователей смартфонов и планшетов создана мобильная версия интернет-сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».