Инвестиции в район.

В правительстве региона обсудили перспективы Ковдорского района. Здесь проживает менее 19 тысяч человек. А в плане географического положения его смело можно назвать отдаленкой. Более 50 процентов работающего населения заняты в сфере производства.

Главный работодатель — горно-обогатительный комбинат МХК «ЕвроХим». А сам райцентр является моногородом со всеми вытекающими отсюда проблемами, включая достаточно высокую безработицу, зарегистрированный уровень которой составляет здесь 3,1 процента.

Для диверсификации экономики этого уголка Кольского полуострова требуется системный подход. Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района. Она действует в соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным между правительством области, администрацией муниципального образования и градообразующим предприятием.

— В рамках соглашения мы с МХК «ЕвроХим» работаем параллельно над двумя задачами. Первая — реализация проекта-перечня приоритетных мероприятий, планируемых на 2017-2019 годы. И вторая — разработка комплексной долгосрочной целевой программы социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года, — сказал Евгений Никора.

На реализацию совместных проектов на ближайшие годы предусмотрено 800 миллионов рублей. В равных долях они должны поступить из консолидированного бюджета Мурманской области и от компании «ЕвроХим».

Что касается долгосрочной программы, которая сейчас разрабатывается, то она во многом ориентируется на мастер-план развития территории города Ковдора, который впервые был представлен еще год назад. Сейчас уточняются его детали. План учитывает как мнение горожан, так и интересы бизнеса, нацелен на создание в городе комфортной благоустроенной среды и рассчитан на 33 года.

На прошедшем заседании был рассмотрено социально-экономическое положение Ковдорского района, а также основные направления его экономического развития, включая первоочередные мероприятия. Предполагаемые инвестиции, как отметил Евгений Никора, должны быть нацелены на увеличение доходной части местного бюджета, снижение безработицы, оживление предпринимательской активности.