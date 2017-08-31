Эх, долги бы да в топку!

Финансовые проблемы для ресурсников остаются главнейшими. Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону коммунального хозяйства Мурманска рассмотрела сегодня областная межведомственная комиссия. Ее очередное заседание провел заместитель губернатора Евгений Никора.

— В целом ситуация в городе не вызывает особой тревоги у правительства области и у меня лично, — сообщил он журналистам. — Управляющие компании готовят дома к зиме. Подавляющее большинство работ уже завершено. Но сдано только 44 процента паспортов готовности. В прошлом году на это время было 74 процента. Как меня проинформировали, это именно задержка в оформлении документов, а не в фактической подготовке. Надо собраться и завершить эту работу. Второе серьезное направление: постоянная работа с жалобами населения. У нас не должно быть сигналов, на которые мы не реагируем. При этом важно сделать это оперативно и квалифицированно. Никому не хочется жить в холоде или без горячей воды.

Более подробно о текущем положении дел в областном центре доложила председатель комитета по жилищной политики городской администрации Анжелика Червинко. На подготовку к зиме выделено без малого 77 миллионов рублей. Промежуточные итоги были рассмотрены на четырех заседаниях комиссии. По состоянию на 30 августа все 178 объектов социального назначения к зиме готовы на 100 процентов, в них подается тепло.

Что касается жилого фонда, то и он фактически полностью готов к наступлению холодов. Сейчас устраняются отдельные замечания. Особо пристальное внимание, что и понятно, уделяется управляющим компаниям, которые допустили какие-либо нарушения в прошлом году. Ведут подготовку к зиме и 11 ресурсоснабжающих организаций. Планы ремонтных работ выполняются.

Основная проблема, как отметила докладчик, не нова. Речь идет о задолженности потребителей за поставленные коммунальные ресурсы. Она уже превысила 6,1 миллиарда рублей. В том числе долги населения при прямой оплате ресурсоснабжающим организациям составили 2,7 миллиарда рублей. Причем собираемость платежей в целом составляет сейчас 95,2 процента. Иначе говоря, долги продолжают накапливаться. Как отметила Анжелика Червинко, работа управляющих компаний с населением так и осталась неэффективной. Количество всевозможных исков и требований погасить задолженность вроде бы растет, да только толку от этого мало. А востребованные таким образом суммы — просто капля в море.

В ходе заседания также были заслушаны доклады потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций коммунального хозяйства.

Что ж, проблемы, которые волнуют коммунальщиков областного центра, наверняка не уникальны. С ними сталкиваются и в других муниципальных образованиях.

— Как же идет подготовка к зиме в регионе в целом? — поинтересовались журналисты у Евгения Никоры.

— Это практически завершающее заседание комиссии, — подчеркнул вице-губернатор. — У нас остался на следующей неделе только Североморск. Могу сказать, что в целом по области ситуация в этом году лучше, чем в прошлом. В том числе по муниципальным образованиям, где присутствуют объекты Минобороны. Пока серьезных проблем нет.