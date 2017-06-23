ВРП вырос почти на треть.

О реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и эффективности региональных госпрограмм министр экономического развития Елена Тихонова доложила на очередном заседании областного правительства, которое провел сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

По итогам 2016 года, отметила она, из 249 мероприятий Стратегии полностью выполнено 193. В госпрограммах, где они более детализированы, показатели составили 1177 и 870 соответственно. Высокую оценку получили, в частности, госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», «Информационное общество».

Объем валового регионального продукта на душу населения, по оценке, был перевыполнен, увеличившись за три года более чем на 30 процентов и превысив 527 тысяч рублей.

— Отопительный период 2016-2017 годов в целом пройден в плановом режиме, — сообщила следующий докладчик, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мария Бородина.

Социальные объекты, напомнила она, были подключены к теплу с 30 августа по 1 сентября, жилфонд — с 1 по 15 сентября. Паспорта готовности получили все теплоснабжающие и теплосетевые организации. На капитальный ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований из областного бюджета направлено почти 92 миллиона рублей.

В процессе обсуждения Алексей Тюкавин высказал к докладу ряд замечаний. По его мнению, анализ получился поверхностным. Да, серьезных аварий зимой удалось избежать. Но в ряде муниципальных образований растет число инцидентов. В основном, как отметила Мария Бородина, они связаны с износом сетей.

— Нужно было детализировать результаты по конкретным муниципалитетам, — сказал первый вице-губернатор, — проанализировать причины, чтобы понять: выделенные в прошлом году девяносто два миллиона — это достаточно или нет.

Алексей Тюкавин также отметил, что по некоторым муниципальным образованиям собираемость платежей за потребленные коммунальные услуги упала. Он предложил рассмотреть ситуацию отдельно на одном из заседаний правительства.

Министр финансов Елена Дягилева доложила об основных результатах деятельности своего ведомства за прошлый год и задачах на перспективу.

— В проведении бюджетной и долговой политики мы не являемся в полной мере самостоятельными и должны выполнять ряд условий, которые устанавливаются Минфином России при заключении соглашений по предоставлению региону бюджетных кредитов, — сказала она.

По итогам 2016 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 3,7 миллиарда рублей, а объем коммерческого долга региона на конец года существенно снизился и составил 21,7 процента к объему доходов. Для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов в 2016 году из областного бюджета муниципальным образованиям было направлено без малого 4 миллиарда рублей.

По оценкам федерального Минфина в 2016 году в регионе обеспечено высокое качество межбюджетных отношений. Мурманская область вошла в группу субъектов РФ с высоким качеством управления финансами. Наш край также уже не первый год находится в группе регионов с высокой долговой устойчивостью.

— Важной задачей в 2017 году остается выполнение условий соглашений с Минфином России на предоставление бюджетных кредитов. Кроме того, нам необходимо выполнить ряд условий, установленных заключенным соглашением о предоставлении региону дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Среди обязательств — устранение неэффективных налоговых льгот, обеспечение роста доходов и ряда показателей экономического развития, оптимизация расходов, запрет на увеличение численности государственных служащих и другие условия, — сказала Елена Дягилева.