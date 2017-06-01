Уполномочен защищать.

Напористый и порой безжалостный, увертливый и умеющий выживать — отечественный бизнес тем не менее и сам нуждается в защите. Потребность в ней продиктована тем, что зачастую предприниматели не в силах самостоятельно разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов. Особенно в тех случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрократическое давление, а то и коррупция со стороны должностных лиц органов государственной власти.

Для их поддержки в борьбе с возможным чиновничьим произволом создан институт уполномоченных по защите прав предпринимателей. При губернаторе Мурманской области он функционирует с 2013 года. В начале мая этого года новым бизнес-омбудсменом назначен Дмитрий Барышев (на снимке). Сегодня он встретился с журналистами в пресс-центре областной газеты «Мурманский вестник».

— За прошедший месяц удалось проделать достаточно внушительный объем работы. В основном она была связана с ознакомлением с проблемами предпринимателей области, законодательными инициативами, установлением рабочих связей, — сказал Дмитрий Барышев.

Среди проблем он выделил удаленность Мурманской области от основных очагов притяжения бизнеса — Москвы и Санкт-Петербурга и, как следствие, недостаточность финансирования и конкуренцию со стороны предпринимателей из других регионов, которые имеют лучший доступ к ресурсам.

Сложностей местному бизнесу добавляет неразвитость инфраструктуры, сезонность проведения работ, наличие больших зон закрытых административно-территориальных образований, а также снижение платежеспособности населения. Впрочем, как отметил Барышев, последний фактор характерен нынче для всей страны.

В будоражащем малый бизнес введении с 1 июля так называемых онлайн-касс, передающих фискальную информацию в налоговые органы в режиме реального времени, Дмитрий Барышев проблем не видит.

— Если предприниматели боятся, что их торговые операции выйдут из тени на свет, значит, их бизнес был, мягко скажем, не совсем законным, — сказал он, добавив, что абсолютно все законодательные акты должны бизнесом неукоснительно соблюдаться.

Отвечая на вопрос, когда будет сформирован аппарат уполномоченного, бизнес-омбудсмен сообщил следующее:

— Это будет зависеть от множества факторов, множества согласований, которые еще необходимо будет пройти. Поскольку функционирование аппарата связано с расходованием бюджетных средств, нужно будет в четком соответствии с законом выполнять финансовую дисциплину. Поэтому я не стал бы называть конкретных сроков.

Дмитрий Барышев также поблагодарил ряд госструктур за налаживание рабочих взаимоотношений. В частности, весьма высоко оценил помощь, оказываемую ему прокуратурой в, как он выразился, «ознакомлении с состоянием предпринимательской среды».

В ближайших планах бизнес-омбудсмена — рабочие поездки по региону, а также встречи с профильными министерствами и управлением Федеральной налоговой службы.

— Бизнес обязан платить налоги в полном объеме, — отметил он.

Упрек одного из журналистов в том, что он человек не публичный, Дмитрий Барышев прокомментировал так:

— Если кто-то испытывает удовольствие о того, что размещает каждый момент своей жизни в Инстаграм, Вконтакте или Одноклассниках, то у меня такой потребности нет.