Цвети и не болей!

Как и все живые существа, комнатные растения подвержены болезням и могут поражаться вредителями. Часто возникает вопрос: откуда же вредители попадают на растения в комнате? Ведь, казалось бы, оконные стекла защищают их от воздействия внешнего мира. Причины могут быть самыми разнообразными — от неправильного ухода до переноса вредителей на купленном зараженном растении или просто на собственной обуви или верхней одежде.

Специалисты управления Россельхознадзора по Мурманской области рекомендуют: тщательно осмотрите растение перед покупкой. Цветущие комнатные растения не следует брать в период цветения. Лучше дождаться его в домашних условиях. Листья должны быть распределены равномерно. Для листьев здорового растения не характерны вялость, желтизна и засыхание, различные виды налета, повреждения. Стебли должны быть крепкими, «налитыми».

Внимательно проверьте наличие насекомых-вредителей — при их обнаружении откажитесь от покупки. Ведь, попав в квартиру, вредители размножаются и могут перекинуться на другие растения. Некоторые вредители очень подвижны и способны самостоятельно преодолевать довольно большие расстояния. Например, у многих видов тлей на одной из стадий развития появляются крылья. С их помощью они могут попасть на растения во время проветривания комнаты.

— Большое значение в борьбе с вредителями комнатных растений имеют профилактические мероприятия. К ним, в частности, относятся покупка комнатных растений в специализированных магазинах, где вероятность приобретения больного или пораженного вредителями растения небольшая, систематическое обследование взрослых растений на наличие различных вредителей и болезней, а также немедленная изоляция больного или пораженного растения, — рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Ольга Бобрович.

Распространению вредителей способствует также пренебрежение гигиеной при уходе за растениями. Поэтому позаботьтесь о соблюдении основных гигиенических требований, иначе вы сами поможете распространению вредителей. Почва для пересадки растений обязательно должна быть «здоровой», не зараженной болезнями и вредителями. Имеющиеся в продаже субстраты, как правило, отвечают этому условию. А вот самодельные смеси из садовой земли и компоста могут быть заражены.

— К наиболее распространенным вредителям комнатных растений относится паутинный клещик. Он поражает главным образом цикламены. Однако его можно встретить и на узамбарских фиалках, плюще, пеларгонии, шеффлере, каланхоэ, а так же некоторых других растениях, — сообщила Ольга Бобрович. — Клещ, как правило, селится на нижней стороне листа и очень любит повышенную влажность воздуха. Поскольку клещи крошечные, при большом количестве их можно спутать со слоем пыли на нижней стороне листа. Края листьев пораженного растения сворачиваются, стебли перекручиваются, а рост приостанавливается. Например, у юкки при поражении клещом наблюдается похожий на муку налет на листьях, у сенполий — их утолщение. На цветках обычно появляются пятна, после чего они засыхают еще в бутонах, либо деформируются. Паутинные клещи живут колониями, каждая из которых может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения. Клещи являются одним из самых трудно искореняемых вредителей комнатных растений.

Если какое-то из ваших растений все же заболело, следует отставить его от всех остальных как можно дальше, чтобы вредители не распространились на них. Прежде чем обработать растение системным фунгицидом, следует удалить листья и побеги, особенно сильно пораженные насекомыми. Тщательно протрите место, где стояло заболевшее растение, там также могут довольно долго сохраняться вредители.

При обнаружении комнатных растений с признаками заражения вредителями или поражения болезнями можно обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефону 456-401.