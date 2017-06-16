Три по пятнадцать!

— Без сертификата разрешен ввоз не более трех букетов в ручной клади. Причем каждый должен состоять не более чем из 15 штук срезанных цветов, — уточнила государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Ольга Бобрович.

Регион у нас северный. Поэтому свежесрезанные цветы и горшечные растения у нас, как правило, привозные. С 1 июля вступают в силу единые карантинные фитосанитарные требования на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, куда входят Беларусь, Казахстан, Россия, Армения и Киргизия. В соответствии с ними все партии цветочной продукции при ввозе в Союз должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами.

Что касается товарных поставок, которые идут в Мурманскую область непрерывным потоком, то в соответствии с действующим законодательством юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо немедленно извещать уполномоченный орган в сфере карантина растений о поступлении соответствующей продукции.

— С начала года нашими специалистами досмотрено более 537 тысяч штук срезанных декоративных и горшечных растений. Основными странами-поставщиками являются Эквадор, Кения, Нидерланды, Израиль, Коста-Рика, Испания и Италия, — сообщила Ольга Бобрович.

Зеленых друзей осматривают, в случае необходимости — отбирают образцы, чтобы уточнить, нет ли на них вредных организмов, отсутствующих или ограниченно распространенных на территории России и внесенных в единый перечень. Если проведенный контроль не выявит нарушений фитосанитарных требований, поставщику будет выдан соответствующий акт. И только после этого растения можно будет продавать.

— В этом году все партии цветочной продукции, поступающей на территорию области, полностью соответствуют фитосанитарным требованиям, — сказала Ольга Бобрович. — Однако ранее выявлялись случаи заражения срезанных цветов, завезенных из других регионов Российской Федерации, западным (калифорнийским) цветочным трипсом. Вся зараженная подкарантинная продукция была уничтожена.

Западный цветочный трипс был выявлен в теплицах в конце восьмидесятых — начале девяностых годов прошлого века и попал на территорию нашей страны из Европы и США. С тех пор его ареал постоянно расширяется. При обнаружении признаков заражения растения вредителями можно обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефонам 456-401 и 456-407.