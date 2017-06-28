Начался вывоз отработавшего ядерного топлива из губы Андреева. Первая партия ОЯТ на борту теплохода «Россита» отчалила от причала береговой технической базы в минувший вторник. Завершился важнейший этап многостороннего международного проекта по реабилитации одного из самых радиационно опасных объектов Северо-Запада России.

— Поставлена точка в важной работе, которая была проделана в губе Андреева. Трудно переоценить ее значимость для экологии арктического региона. Семь лет шли проектные работы, около десяти лет — подготовительные. Более девяти миллиардов рублей выделила Российская Федерация. И, конечно же, проект не мог быть реализован без наших иностранных партнеров, без их сопоставимого финансового вклада, — сказал на торжественном митинге на пирсе в губе Андреева перед отходом «Росситы» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Первой помощь России на этом важном объекте (а в губе Андреева хранится около ста активных зон атомных подводных лодок — 22 тысячи отработавших тепловыделяющих сборок) начала оказывать Норвегия. За двадцать лет, с 1996 по 2016 годы Северное Королевство выделило на эти цели 250 миллионов крон. На них были построены подъездная дорога и административное здание, решены вопросы с электроснабжением объекта, создана система физзащиты (периметр и здание охраны) и так далее, включая маяк для безопасной навигации в акватории губы Андреева судов технического обеспечения «Серебрянка» и «Россита».

— Сотрудничество в области ядерной безопасности крайне важно для наших стран. Ядерные вызовы не имеют границ. И лучше справиться с ними сейчас, чем оставлять их решение будущим поколениям. Именно это мы и делаем сегодня, — сказал министр иностранных дел Норвегии господин Бёрге Бренде.

Вслед за Норвегией к помощи подключалось Соединенное Королевство. За британские деньги демонтированы экологически безопасные здания и старое технологическое оборудование причала (без его реконструкции ОЯТ с базы было просто не вывезти), построены полигон для строительного мусора и площадка для подвозимых стройматериалов, обновлены кабельные сети. Значительный вклад в реабилитацию базы в губе Андреева внесли также Швеция, Италия и страны Евросоюза в целом.

— Мы шли к этому событию двадцать лет. Мурманская область с самого начала принимала активное участие в реализации этого проекта. Поэтому с полной уверенностью хочу сказать, что это наша общая победа и наш общий праздник, — сказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В общей сложности в ходе подготовки инфраструктуры на базе демонтировано два десятка «чистых» объектов, а 17 новых построены. Над емкостями блоков сухого хранения (БСХ), где хранятся отработавшие тепловыделяющие сборки, установлены элементы биозащиты, чтобы минимизировать воздействие на персонал. Эта мера значительно улучшила радиационную обстановку, что позволило возвести здание-укрытие. Можно было обойтись и без него, начав вывоз ОЯТ раньше. Но крыша над головой обеспечила гораздо более комфортные условия работы для персонала. Да и процесс выгрузки топлива теперь можно вести в течение всего года независимо от погоды.

Схема вывоза ОЯТ с базы в общих чертах выглядит так: технологическое судно становится у причала, пустой контейнер краном перегружается с него на специальную тележку, которая доставляет его на крытую накопительную площадку. Оттуда машина-транспортер перевозит контейнер в здание-укрытие, где в него загружают извлеченные из вскрытой емкости БСХ отработавшие тепловыделяющие сборки. После чего контейнер герметизируется и в обратном порядке доставляется на судно. И так контейнер за контейнером, рейс за рейсом.

Еще недавно это была лишь отработанная в теории да в так называемом холодном режиме (без реального ОЯТ) транспортная цепочка. И вот, как говорится, процесс пошел. «Россита» доставила свой груз на причал мурманского предприятия «Атомфлот». Отсюда его уже по железной дороге отправят для переработки на спецкомбинат «Маяк».

Первая партия, как подсчитали специалисты, — это всего около двух процентов от хранящегося в губе Андреева ОЯТ. Для вывоза всего топлива понадобятся десятки рейсов «Росситы» и около полусотни спецэшелонов. Если все пойдет успешно, две емкости БСХ, как рассказали все те же специалисты, удастся разгрузить лет за пять. Да еще, наверное, столько же потребуется на разгрузку третьей, где хранятся поврежденные сборки.