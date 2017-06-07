По разные стороны круглого стола.

Если судить по парковкам возле мурманских гипермаркетов «Окей» и «Лента», можно подумать, что наши инвалиды — самые богатые и процветающие люди в стране. Шутка ли, все предназначенные для них парковочные места всегда забиты огромными джипами. И только когда видишь пузатых дядек и теток с бычьими загривками, которые подкатывают к ним тележки со снедью, понимаешь, что инвалиды они разве что моральные.

Стоит ли после этого удивляться чудовищному случаю, когда детей в инвалидных колясках не пустили в одно из мурманских кафешек?

Вопрос доступности объектов потребительского рынка для людей с ограниченными возможностями рассмотрели участники заседания круглого стола «Актуальные вопросы взаимодействия общественных институтов и предпринимательского сообщества». Оно прошло в минувшую среду в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Как сказал председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Святослав Ширвель, «ЕР» регулярно проводит общественные рейды на парковках, но ситуация по-прежнему печальная. И начинать, конечно, надо с воспитательной работы в обществе.

Впрочем, если отвлечься от гипермаркетов и парковок, для малого бизнеса даже, например, оборудовать пандусом крыльцо своего магазинчика или парикмахерской стоит огромных денег. Предприниматели нуждаются в определенных стимулах к этому со стороны государства. Причем, естественно, не в кнуте (его-то как раз хватает), а в прянике.

Волнует бизнес и грядущее внедрение так называемых онлайн-касс, и возможность (а вернее, невозможность) поставить свои продукты на полки крупных торговых сетей. Эти темы также были затронуты в ходе заседания. Беда в том, что решить их в одночасье невозможно.

Как отметили участники круглого стола со стороны бизнеса, понимания своих проблем со стороны властей они частенько не находят. Претензий к ним все больше и больше. И как бы все по закону. Да только выполнить его требования просто невозможно. В общем, выходит, что стол пока не круглый, а квадратный. И сидят за ним власть и бизнес, хоть вроде и лицом к лицу, да с разных сторон.

Помочь бизнесу в отстаивании своих интересов призван институт уполномоченных по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен в Мурманской области Дмитрий Барышев изложил свои планы и задачи на ближайшее время. Правда, на свою должность он назначен всего около месяца назад. Поэтому пока большинство планов так или иначе связано с изучением ситуации и налаживанием отношений.

По реакции бизнесменов было видно, что они уже порядком устали от всевозможных «налаживаний» и «изучений». Со слов генерального директора «Компании Пароход» из Североморска Семена Вейцмана у нас в регионе ежегодно разоряются около пяти сотен компаний. Вейцман предложил Барышеву встретиться с несколькими такими предпринимателями и спросить, что привело их бизнес к краху. Ход, конечно, мелодраматичный. Но бог его знает, может, он-то реальные проблемы и выявит?