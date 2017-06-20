Не откладывая в долгий ящик.

Пока в России остановлено пять отработавших свой срок энергоблоков атомных электростанций. Но уже к 2028 году их станет 17. За оставшиеся десять лет концерн Росэнергоатом должен подготовиться к выводу их из эксплуатации. Необходимо найти технические решения, отработать технологии, создать полноценную инфраструктуру, обучить персонал и наладить взаимодействие со смежниками.

Для выполнения этих задач в структуре концерна в 2013 году был создан Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации (ОДИЦ). А пилотным проектом, который позволит накопить столь необходимый опыт, стали первый и второй блоки Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС).

— Главной целью работ является не только безопасное, но еще и эффективное завершение жизненного цикла энергоблоков, — рассказала начальник отдела управления выводом из эксплуатации АЭС концерна Росэнергоатом Наталья Сафронова.

Финансирование работ, продолжила она, пойдет из специального резервного фонда, который формируется за счет ежегодных отчислений от выручки концерна в размере 3,2 процента. Имеются и дополнительные источники. Их несколько. В частности, реализация металла и иных материалов блока, которые не являются радиоактивными и которые можно продать. Речь идет о десятках тысяч тонн. Еще один источник — обучение персонала для вывода из эксплуатации зарубежных станций. Список можно продолжить.

ОДИЦ на двух блоках НВАЭС уже непосредственно выполняет работы по выводу их из эксплуатации. Идет накопление опыта, который затем можно распространить на другие станции, на ряде которых (например, Ленинградской АЭС) также уже создаются подобные структуры.

Как уточнила докладчик, есть два вида демонтажа атомных энергоблоков — отложенный и немедленный. Первый предполагает достаточно длительную выдержку реактора для естественного снижения радиоактивности. Он более консервативен и по срокам растягивается на многие десятилетия. Впрочем и второй вариант (как говорится, не верь названию) длится лет этак двадцать.

По текущей концепции для блоков НВАЭС определен статус отложенного демонтажа. Как, кстати, и для Кольской АЭС. Но наука не стоит на месте, опыт накапливается. И желание ускорить процесс вполне понятна. Во-первых, это экономия на содержании и обслуживании остановленных блоков. Во-вторых, весь демонтаж сможет сделать тот же самый персонал, который эксплуатировал блок и, как следствие, лучше знает станцию. Скажем, применительно к первым блокам НВАЭС сроки удастся сократить на сорок лет, завершив процесс не в 2074 году, а в 2035-м. Поэтому проект сейчас пересматривается. И, возможно, будет переработан под немедленный демонтаж.

НВАЭС — первая в России атомная станция с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).

— Каждый из пяти реакторов первой очереди станции является головным прототипом серийных. А 1-й и 2-й блоки вообще фактически экспериментальные, на них отрабатывались технологии и режимы эксплуатации, которые были учтены в последующем при строительстве серийных блоков, — рассказал начальник отдела технологического обеспечения ОДИЦ Борис Шевченко.

Первые два блока НВАЭС были запущены в далекие нынче 60-е годы. Их реакторы уже давно остановлены. Первый — в 1984 году, второй — в 1990-м. Но практические шаги по выводу их из эксплуатации начались с конца 2015 года, когда они были переданы в ОДИЦ.

В общей сложности, сообщил Борис Шевченко, будет демонтировано свыше 31 тысячи тонн металла, более 90 процентов которого (по проектным оценкам) вернут в хозяйственный оборот. Если атомщики перейдут к немедленному демонтажу, то завершат его к 2031 году. Затем еще 4-5 лет потребуется на дезактивацию. Конечный этап — так называемая коричневая лужайка, где останутся только здания и сооружения, не требующие какого-то специального надзора.

И последнее — стоимость. Посчитать ее сейчас, отметили докладчики, весьма трудно. Все-таки пилотный проект. Но для понимания масштаба была названа следующая сумма: на утилизацию обоих блоков потребуется более 4,2 миллиарда рублей. И это в ценах 2009 года, когда разрабатывался проект.

Выступает Наталья Сафронова.

Доклад Бориса Шевченко.