Не дать Гаджиеву засохнуть.

Единственный водовод, ведущий в Гаджиево, изношен на 93 процента. Суммы на ремонт требуются огромные: около 300 миллионов рублей на замену труб, да еще миллионов 200 на водоочистное оборудование. Ситуация усугубляется тем, что водовод находится в ведении Минобороны, которое и городу его не отдает, и само ремонтировать никак не соберется.

В целом социально-экономическое положение ЗАТО Александровск стабильно, и даже имеется явная положительная динамика. Объем производства в 2016 году вырос на четверть по сравнению с годом предыдущим. В основном это произошло за счет заказов Минобороны. Средняя зарплата выросла на 2,2 процента. Без учета военнослужащих в 2016 году она превысила 44,6 тысячи рублей. Росла и численность населения ЗАТО.

А вот уровень дотационности местного бюджета, напротив, снизился и составил в прошлом году 40 процентов от уровня собственных доходов. Что тоже, естественно, положительный момент.

Об этом доложил на прошедшем сегодня заседании правительства области глава администрации муниципального образования ЗАТО Александровск Семен Кауров. Из проблем он выделил изношенность лифтов в многоквартирных домах, требует ремонта дом офицеров в Гаджиеве.

Отдельно Семен Кауров отметил проблемы с водоснабжением этого города. Единственный водовод изношен на 93 процента. И вступать с ним в очередную зиму просто небезопасно. Суммы на ремонт требуются огромные: около 300 миллионов рублей на замену труб, да еще миллионов 200 на водоочистное оборудование. Ситуация усугубляется тем, что водовод находится в ведении Минобороны, которое и городу его не отдает, и само ремонтировать никак не соберется.

Впрочем, в данном случае безвыходного положения по определению быть не может. Нельзя же оставить людей без воды? Поэтому, как подчеркнула ведущая заседание губернатор Марина Ковтун, вопрос решать надо. А значит, необходимо повысить эффективность взаимодействия муниципальных властей и представителей военного командования.

— Без такой совместной работы решить проблемы, которые беспокоят жителей военных ЗАТО, невозможно, — подчеркнула глава региона.

Вопросы обновления парка городского пассажирского транспорта затронул в своем докладе министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. Он напомнил, что большую часть регулярных пассажирских перевозок на территории Мурманской области осуществляют два крупных предприятия: АО «Электротранспорт» — перевозки пассажиров в границах города Мурманска автомобильным и электрическим транспортом, а также ПАО «Мурманскавтотранс» — перевозки пассажиров в границах населенных пунктов региона автомобильным транспортом.

Одна из главных на сегодня проблем перевозчиков — изношенный подвижной состав. Средний возраст бороздящих наши улицы автобусов и троллейбусов превышает 13 лет. Списанию подлежат 60 и 86 процентов из них соответственно.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета, бюджета города Мурманска и собственных средств АО «Электротранспорт» закупило два новых троллейбуса. Но вообще-то, чтобы парк совсем не обветшал, нужно закупать не менее 11 троллейбусов и 29 автобусов ежегодно.

— Считаем целесообразным возобновление реализации программ обновления подвижного состава на условиях софинансирования из федерального, региональных и местных бюджетов, — отметил в своем выступлении глава ведомства.

Соответствующее предложение направлено в федеральные органы власти.

О проведении мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы доложила и.о. председателя областного комитета по труду и занятости населения Ксения Зинатуллина.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда сотрудников качеству их услуг и работ. Как пояснила Ксения Зинатуллина, идет планомерная работа по переводу работников на так называемые эффективные контракты. Наиболее высокие результаты достигнуты в учреждениях социальной защиты населения, где на эту систему уже переведены 99 процентов работников.

Министр строительства и территориального развития Леонид Кан представил отчет о результатах работы своего ведомства. Одна из главных задач, подчеркнул он, состоит в обеспечении населения жильем. Министр отметил положительную динамику в этой сфере. За два года ввод жилья увеличился в 1,85 раза. В 2016 году в Мурманской области построено 11 многоквартирных и 95 индивидуальных жилых домов общей площадью свыше 59 тысяч квадратных метров.

На 83 процента исполнена программа переселения северян из ветхого и аварийного жилфонда. При этом, подчеркнул министр, новые дома строятся с применением современных энергоэффективных технологий, позволяющих в значительной степени сократить потребление тепловой энергии и снизить размер коммунальных платежей. Пример тому — многоквартирные дома в Коле, соответствующие высокому классу энергоэффективности «В».

В числе знаковых объектов — открытие плавательного бассейна в Кандалакше, детского сада в Гаджиеве, введение в эксплуатацию пожарного депо в Териберке, завершение масштабной реконструкция областной филармонии.

В этом году на капитальное строительство в областном бюджете предусмотрено 833,6 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. На объекты капремонта выделено 172,4 миллиона.