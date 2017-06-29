Когда твоя картошка больна…

Отставание в росте, хилые стебли, которые начинают преждевременно желтеть, отсутствие цветков, мелкие клубни или полное их отсутствие — все это верные признаки того, что ваша картошка больна золотистой картофельной нематодой.

Специалисты территориального управления Росельхознадзора с июня начали проведение контрольных обследований земельных участков, чтобы выявить возможные очаги заражения. Уже отобраны и отправлены на экспертизу образцы почвы с участков нескольких садово-огороднических товариществ.

— Золотистая картофельная нематода — микроскопический червь. Его личинки прикрепляются к корням картофеля и питаются их соком. Ко времени уборки созревшие цисты легко стряхиваются с корней и заполняют пахотный слой. Поэтому все растительные остатки после уборки картофеля необходимо собрать и сжечь. Ни в коем случае не следует выбрасывать их за пределы своего участка, — рассказала государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области Ольга Бобрович.

Как же бороться с вредителем, если ваш участок все же окажется зараженным? Во-первых, советуют специалисты, еще до посадки картофеля в прошлогодние очаги заражения вносят мочевину. Затем проливают настоем ростков картофеля: 1 килограмм ростков пропускают через мясорубку и заливают 10 литрами воды (расход на 100 кв. м). Это стимулирует выход личинок из цист и их гибель.

Во-вторых, во время посадки в лунку вносят 2-3 горсти перепревшего навоза или компоста, одну горсть золы, одну столовую ложку порошка птичьего помета. Все это присыпают почвой и высаживают клубень ростком кверху. А сразу после посадки вносят в почву жидкий куриный помет от 4 до 10 литров на 1 кв. м (при разведении 1:10 или 1:20).

В-третьих, при окучивании вносят минеральные удобрения в междурядья, отступив 5-6 см от стеблей, а затем заделывают. Для подкормок картофеля хорошо использовать свежий и сушеный куриный помет, коровяк, жидкий навоз. При этом сырой помет и коровяк разбавляют водой 1:10, настаивают 5- 7 дней, сушеный помет настаивают 2-3 дня при соотношении 1:30. Подкормку проводят по сырой почве после дождя или полива.

После уборки в почву вносят известь, перепревший навоз, компост, другую органику.

— Посадите между рядами картофеля низкорослые сорта бархатцев. Они издревле признаны отпугивающим средством при этой болезни. Дело в том, что их корни вырабатывают тиофен, который убивает вредителей, — добавила Ольга Бобрович.

Ну а наиболее действенный способ избежать заражения — высаживание нематодоустойчивых сортов. На территории Мурманской области их районировано два — «Катюша» и «Светланка хибинская». Также достаточно хорошо зарекомендовали себя «Скарлет», «Симфония», «Лукьяновский», «Скарб», «Снегирь», «Холмогорский», «Сантэ».

И последнее, если вы все же обнаружили признаки заражения картофеля на вашем приусадебном участке, за помощью можно обратиться в отдел карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области по телефону: 456-401, 456-407.