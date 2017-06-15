Как попасть на полку в сеть?

Для местных товаропроизводителей это порой совсем не просто. В Мурманске прошла торговая сессия с участием представителей федеральных и региональных сетей по вопросу взаимодействия с местными товаропроизводителями.

— Правительство региона заинтересовано в том, чтобы местные товаропроизводители были представлены в сетях и регионального и федерального уровней, — сказала министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. — Сегодня мы пригласили представителей торговых сетей, чтобы они объяснили особенности подачи заявок на поставки, поскольку, как правило, центр принятия решений о попадании на полку находится за пределами нашего региона. Надеюсь, для наших товаропроизводителей это будет полезная информация.

Константин Хохлов — индивидуальный предприниматель из Умбы. Уже три года он занимается производством морса из облепихи, черники, черной и красной смородины, клюквы, брусники.

— Конкурентов у меня уйма, начиная с таких компаний, как «Кока-Кола», «Пепси-Кола», — рассказал он журналистам перед началом встречи. — Протиснуться на рынок с натуральным продуктом га самом деле не так сложно. Сложнее найти покупателя, который будет приобретать дорогой качественный продукт. Держимся сейчас на плаву благодаря компании «Евророс». Но нам нужно больше точек сбыта. Я вел переговоры с компанией «Семья». Они сказали: если вы будете поставлять свою продукцию в наши три тысячи магазинов, то мы согласны с вами работать, если нет, то извините. А для того чтобы поднять производство до таких объемов, нужны финансы.

— Условия отбора поставщиков у всех федеральных сетей совершенно одинаковые, они открыты и прозрачны. Коммерческое предложение оценивается по нескольким критериям: сам товар, потребность в нем сети, соотношение цена-качество. Если поставщик имеет какие-то логистические проблемы, мы готовы их рассматривать совместно. Но партию в сто единиц товара мы не можем закупать, — общаясь с журналистами, фактически подтвердила претензии Константина Хохлова к сетевикам начальник управления по работе с государственными органами Северо-Западного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Светлана Бабанская. — Наши потребности достаточно большие. И требования к поставщикам — поставки продукции в таком объеме, который может обеспечить постоянное присутствие товара на полках всех наших магазинов Мурманской области, Северо-Западного региона или всей России.

В последнее время, признала Бабанская, проблем с этим у небольших поставщиков возникает все больше и больше. В ряде регионов, добавила она, местные товаропроизводители объединяются с некие торговые союзы, чтобы совместно обеспечить тот самый необходимый объем поставок. Это же она посоветовала сделать и северянам.

Впрочем, у самой «Пятерочки», которая имеет в 18 населенных пунктах нашего региона 36 магазинов, по утверждению Светланы Бабанской, взаимодействие с местными поставщиками как раз налажены весьма неплохо. В структуре продаж сети их доля в молочной продукции составляет 10 процентов, мясной — 20, хлебе — 50 и рыбной — почти 100 процентов.