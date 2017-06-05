Форум оказался успешным.

С 1 по 3 июня в Петербурге состоялся очередной, уже 21-й по счету международный экономический форум. Успешно поработала на форуме и делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун. Подписано несколько важных соглашений с федеральными органами и действующими на территории края крупными промышленными предприятиями.

В этом году форум прошел под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Основными темами стали динамика глобальной экономики, формирование повестки российской экономики, человеческий капитал как ключевой вектор развития и технологии, меняющие реальность. Нынешний форум стал рекордным по всем показателям. В нем приняли участие более 14 тысяч человек, подписано почти 400 инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму около 2 триллионов рублей.

Но вернемся к Мурманской области. Заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и правительством Мурманской области. Оно, в частности, предусматривает создание в регионе Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Минпромторг, «Новатэк» и правительство Мурманской области подписали меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка — Кольской верфи.

— С учетом масштабности запланированного объема инвестиций, а это более 50 миллиардов рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тысячи рабочих мест (и до 10 тысяч рабочих мест в пиковый период строительства верфи), проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. С этим статусом компания приобрела право получить земельные участки для реализации проекта без проведения торгов, а в дальнейшем — получить региональные преференции в виде льгот по налогам на прибыль и имущество, — отметила Марина Ковтун.

Заключено трехстороннее соглашение между правительством Мурманской области, министерством связи и массовых коммуникаций России и ПАО «Ростелеком» о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории региона. Целями соглашения являются развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Мурманской области услуг связи.

В ближайшие три года на реализацию мастер-плана развития Ковдора Мурманская область и МХК «ЕвроХим» направят около 800 миллионов рублей. Соответствующее соглашение также было подписано на площадке ПМЭФ-2017. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в создании оптимальной социальной инфраструктуры моногорода, в частности обновлении его жилищно-коммунального комплекса. Совместные усилия будут направлены и на увеличение количества рабочих мест для местных жителей.

В рамках форума заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией «ФосАгро». Подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Стороны обязуются осуществлять совместные действия, направленные на улучшение инвестиционного климата Мурманской области, реализацию совместных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры городов Кировск и Апатиты, повышение комфортности и качества жизни их жителей, включая работников «Апатита».

В соглашении закреплены обязательства сторон по финансированию и поддержке конкретных проектов и программ в области здравоохранения, спорта, образования и культуры, развитие Хибинского туристического кластера на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что «ФосАгро» является добрым партнером и одним из столпов экономики Мурманской области. Для нас деятельность комбината «Апатит», входящего в группу «ФосАгро», имеет стратегическое значение в части устойчивости бюджетной системы и занятости населения. Предприятие входит в число бюджетообразующих организаций региона. В 2016 году в консолидированный бюджет от предприятия в виде различных налоговых платежей поступило около 9 миллиардов рублей. По величине поступлений по налогу на прибыль организаций «Апатит» занимает ведущее место среди крупнейших налогоплательщиков.

— С каждым годом наши отношения крепнут и развиваются, приобретают новые грани. Свидетельство тому — новое соглашение о социально-экономическом партнерстве. В нем сделан акцент на социальные проекты, что очень важно в нынешней ситуации, — сказал Андрей Гурьев. — В текущем году мы планируем направить на финансирование социальных и инфраструктурных проектов более 240 миллионов рублей.

Среди крупных проектов — организация реабилитационно-оздоровительного лечения жителей Кировска и Апатитов в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас», реализация проекта электронной очереди и документооборота в Апатитско-Кировской больнице.