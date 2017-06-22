Депутатам показали Сайду.

Многофункциональный комплекс долговременного хранения реакторных отсеков АПЛ и обращения с радиоактивными отходами в Сайда-губе — масштабный проект в сфере ликвидации советского ядерного наследия. Построен он главным образом на зарубежные деньги. Германия вложила в стройку почти 600 миллионов евро. Окончательно работы, длившиеся более десяти лет, завершились к концу прошлого года.

В минувшую среду здесь побывала группа депутатов областной думы. Поездка была организована комитетом думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, а также общественным советом по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области

Гостей познакомили с комплексом директор СЗЦ «СевРАО» (входящий в структуру Росатома Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами) Валерий Еременко и директор отделения «Сайда-губа» Владимир Сергеев. Впрочем, в роли экскурсовода выступил и председатель профильного комитета думы Валерий Пантелеев, многие годы возглавлявший «СевРАО».

Первая и вторая очереди комплекса представляют собой пункт длительного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО). На берегу возведен гидротехнический комплекс с подводной опорой для построенного в Италии на итальянские же деньги плавучего дока «Итарус» (его избранникам народа тоже показали). Вытяжные пути плавдока сообщаются переходными мостами с причалом и дальнейшими путями, по которым реакторные блоки доставляют на площадку хранения.

Учитывая длительный срок хранения отсеков (около семи десятков лет), в Сайде построили цех очистки и окраски, чтобы время от времени обновлять антикоррозийное покрытие этих огромных бочек с опасным содержимым. Кроме того, комплекс включает различные вспомогательные здания и сооружения, обеспечивающие снабжение объекта энергией, его физзащиту, а также комфортные условия для работы персонала.

Сначала трехотсечные блоки (собственно реакторный отсек с расположенными с двух сторон поплавками, обеспечивающими его плавучесть) разделывались на «Нерпе». Затем этот вид работ освоили и в Сайде. Трехотсечную конструкцию освобождают от так называемого легкого корпуса и боковых плавучих емкостей. Оставшийся реакторный отсек снизу обшивается дополнительными стальными листами, короб из которых заполняется бетоном. Затем привариваются кильблоки, отсек красится и его устанавливают на площадку длительного хранения.

Третья очередь комплекса — региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (ЦКДХ РАО). Здесь имеются зоны радиационного контроля и дезактивации, оборудование для резки и прессования радиоактивных отходов, а также отсеки для их последующего хранения.

Валерий Пантелеев (справа) и Владимир Сергеев.

Площадка берегового хранения реакторных отсеков. На заднем плане — плавдок «Итарус».

Разделка трехотсечного блока.

Кормовая блок-упаковка плавтехбазы «Лепсе».

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения РАО.