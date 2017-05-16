Ветер, ветер, ты могуч?

— Несмотря на энергоизбыточность наш регион имеет серьезный потенциал для использования возобновляемых источников энергии, — подчеркнул заместитель губернатора Евгений Никора, открывая посвященный этой теме семинар. Его организаторами выступили международное экологическое объединение «Беллона» и Агентство энергетической эффективности Мурманской области при поддержке регионального минэнерго и Мурманского ЦНТИ.

— Для правительства региона важна комфортность проживания людей, а это в значительной степени — стабильное энергоснабжение, — продолжил вице-губернатор. — В последние годы отношение к возобновляемым источника энергии (ВИЭ) в России существенно поменялось. Инвесторы серьезно занялись ветроэнергетикой и солнечной энергетикой. Мы видим позитивный опыт наших коллег в Западной Европе. И Российская Федерация не может оставаться в стороне от этого процесса. Что касается Мурманской области, то она очень привлекательный регион с точки зрения использования ветра и других ВИЭ. На территории Терского района уже работают гибридные электростанции, использующие энергию ветра и солнца. Скоро там же начнется строительство трех котельных, использующих в качестве топлива торф. Есть и другие проекты. И это только начало. К этой же теме я отнес бы и проводимые в регионе мероприятия, связанные с энергосбережением. Потому что они также имеют прямое отношение к чистым технологиям, снижая загрязнение окружающей среды. Перспективы в регионе есть, но они не будут реализованы без заинтересованности всех игроков.

И один из таких игроков — экологическое объединение «Беллона».

— У нас много оппонентов, много сторонников, но есть одна вещь, на которой сходятся все: «Беллона» здесь, чтобы помогать решать экологические проблемы, — сказал генеральный директор «Беллоны» Нильс Бёмер. — Мы работаем в России более двух десятков лет. Первоначально мы были сосредоточены на решении вопросов наследия холодной войны. Сотрудничество правительства и некоммерческих общественных организаций было решающим фактором достигнутых в этой сфере успехов. Сегодняшний вызов — развитие ВИЭ. Ведь все мы хотим безопасной, чистой энергии. И если мы объединим усилия, то обязательно достигнем успеха и здесь.

Кольская энергосистема (КЭС), напомнил начальник управления энергетической эффективности, экономики и финансов регионального минэнерго Эдуард Кольцов, зиждется на двух китах — атомной (48 процентов генерации) и гидроэнергетике (44 процента). Оставшуюся долю занимают ТЭЦ и прочие источники. Основное потребление сосредоточено по вертикали с юга на север вдоль железной и автомобильной дорог, где расположены крупнейшие населенные пункты. Там логистика поставки топлива отработана. Но вот в отдаленке есть потенциал для развития ВИЭ.

— Наша гордость — строительство и эксплуатация в четырех населенных пунктах Терского района комбинированных ветро-солнечно-дизельных электростанций. Ввод первой из них состоялся в Пялице 2015 году. В 2016 году на аналогичную систему электроснабжения были переведены еще три населенных пункта района. Финансы были задействованы государственные — областной и федеральный бюджеты. Проект дорогой, но он носит социальную направленность, — сказал докладчик.

Рассказал он и о перспективах. А это строительство торфяной котельной в Умбе, использование энергии солнца в сочетании с дизелем в центре Кольского полуострова — в селах Краснощелье, Каневка, Сосновка.

Говоря о перспективах ВИЭ, нужно отметить, что, собственно говоря, именно с использования возобновляемых источников и началась шестьдесят лет назад энергетика Кольского полуострова. Тогда основой КЭС была быстро развивающаяся гидрогенерация.

— Гидроэнергетическое строительство велось весьма активно, — сообщил старший научный сотрудник Центра физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН Валерий Минин. — Тем не менее в пятидесятые годы был даже дефицит энергии. Тогда построили Кировскую ГРЭС, которая совершила прорыв в энергоснабжении области. Затем была построена Кольская АЭС. И в конце восьмидесятых годов все строительство было завершено и уже больше четверти века мощность энергосистемы остается неизменной.

Но вернемся к перспективам использования ВИЭ в отдаленке. Какими же ресурсами располагает регион? Солнечной энергии, с учетом огромной территории, у нас много. Но, как отметил докладчик, северный климат вносит свои коррективы. С югом по этому виду энергии мы выравниваемся только весной и летом, а зимой — просто провал. Но у нас в запасе есть мощь ветра. Причем ветер и солнце в плане сезонных колебаний действуют в противофазе. Отсюда и возможность комбинации солнечной и ветроэнергетики.

А еще у нас есть приливы, древесные отходы, торф. Остались, по мнению Валерия Минина, и перспективы строительства малых ГЭС для решения локальных энергетических проблем удаленных населенных пунктов. В общем, не мазутом единым.