В сеть — быстрее и дешевле.

— Мы упрощаем работу бизнеса, стараемся сделать все, чтобы условия его ведения и развития были комфортными для всех. Сейчас начать любой проект в Мурманской области просто. Это касается и выделения земельных участков, и подключения к электрическим сетям, — сказал журналистам заместитель губернатора Евгений Никора на прошедшей в Мурманске региональной инвестиционной энергетической конференции.

Масштабный совместный проект ПАО МРСК Северо-Запада и полпредства Президента России в СЗФО стартовал в 2105 году в Пскове. Он призван скоординировать планы всех заинтересованных сторон. Чтобы бизнес получил качественный, максимально быстрый и экономичный доступ к электроэнергии, а энергетики — четкий план развития производственных мощностей для своевременного подтягивания к ним сетевой инфраструктуры.

В Мурманске предыдущая региональная конференция прошла год назад. Тогда было заключено 12 соглашений на общую мощность 41 мегаватт. В ходе нынешней было подписано пять соглашений. Впрочем, как сказали организаторы конференции, в мегаваттах они не уступают прошлогодней дюжине.

Выступая с докладом, Евгений Никора отметил актуальность обеспечения энергетической доступности. В регионе утверждены так называемые дорожные карты по упрощению процедур и сокращению сроков подключения к электрическим сетям.

— Мы видим прогресс и верим, что нам удастся добиться еще большего, — сказал вице-губернатор.

Дальнейшие задачи как раз и определили на конференции. Как подчеркнул помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев, место для проведения конференции выбрано неслучайно. Мурманская область — уникальный регион с точки зрения энергетики. С одной стороны, зависимость от мазута и угля в теплогенерации, с другой — избыточность электрической энергии.

О доступности инфраструктуры энергокомпании для потенциальных потребителей доложил заместитель гендиректора МРСК Северо-Запада — директор филиала «Колэнерго» Сергей Викулин. Резервы по сетям имеются и сейчас, но реализация в регионе в ближайшем будущем крупных производственных проектов вносит свои коррективы в работу сетевиков.

— Мурманский регион — лидер в плане инвестиционной активности. Надо синхронно развивать и сетевое хозяйство, — отметил генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Уже в кулуарах, отвечая на вопрос «Мурманского вестника» о наиболее значимых планах компании в регионе, он добавил следующее:

— Мы реализуем программу подключения Мурманского энергокольца к новой подстанции ФСК 33кВ «Мурманская». К концу 2018 года ФСК должна первый автотрансформатор поставить под напряжение. Это крупнейший проект по Северо-Западу. Он существенно усилит надежность электроснабжения как самого Мурманска, так и всей северной части Кольского полуострова. И обеспечит нам возможность подключения нашего крупного партнера «Новатэк» с его «Кольской верфью». Мы всегда стараемся идти на шаг впереди. Для этого активно работаем с правительством области. И отмечаем, что Мурманский регион — один из самых передовых в части понимания стратегии и развития.

Сергей Викулин, Евгений Карпичев и Александр Летягин.

Рабочий момент конференции.