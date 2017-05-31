У пернатых опять проблемы.

Франция, Германия, Австрия, Голландия, Дания, Венгрия, Польша… Вспышки высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом H5N8, отмечены более чем в двух десятках европейских стран. В их числе и наши соседки — Швеция и Финляндия.

Тревогу также бьют ветеринарные службы Азии и Африки (Тайвань, Южная Корея, Индия, Израиль, Иран, Египет, Тунис, Нигерия).

— В нынешнем году эпизоотическая обстановка по высокопатогенному гриппу птиц остается крайне напряженной как в мире в целом, так и на территории нашей страны. Наибольшее распространение получил вирус Н5N8. Но зарегистрированы и случаи, обусловленные другими подтипами вируса гриппа, — сообщила заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области Елена Пархонина.

В России вирус Н5N8 впервые был обнаружен в минувшем году у павших в период весенней миграции диких водоплавающих птиц в ходе активного мониторинга на озере Убсу-Нур в Тыве. Среди домашних птиц его регистрировали в Калмыкии и Чечне, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Калининградской и Московской областях.

— Высока вероятность заноса вируса на территорию Российской Федерации с перелетными птицами, мигрирующими по Средиземноморскому миграционному пути. В связи с чем может быть затронута и Мурманская область, — продолжила Елена Пархонина.

В общем, необходимо проявлять бдительность. Ведь на территории нашего региона поголовье домашней птицы превышает 40 тысяч голов. А грипп птиц поражает как домашних, так и диких пернатых различных видов. Болезнь способна к массовому охвату поголовья и быстрому распространению на все хозяйство, район, область и даже страну. Смертность зараженной птицы может приближаться с 100 процентам, нанося большой экономический ущерб птицеводству. При этом некоторые вирусы гриппа птиц способны инфицировать и людей, вызывая у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

Немного информации, чтобы, как говорится, знать врага в лицо. Продолжительность инкубационного периода болезни обычно составляет от одних суток до трех недель. Ее переносчиками в природе являются дикие перелетные птицы, которые и представляют основной риск для своих домашних и сельскохозяйственных собратьев.

Основными факторами передачи вируса является помет зараженных птиц, а также загрязненные им корма, растения, инвентарь, подстилка и другие предметы. Передача возбудителя происходит через корм или воду, а также воздушно-капельным путем при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей.

Распространение вируса возможно посредством необеззараженных продуктов птицеводства (мясо, яйца, пух и перо), загрязненных микроорганизмами кормов, воды, помета, инвентаря, а также транспортных средств и обслуживающего персонала.

Следует отметить, что вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде и в замороженном состоянии, но высокочувствителен к нагреванию и действию дезинфицирующих агентов.

— В связи с серьезным осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц Россельхознадзор подчеркивает важность неукоснительного соблюдения высокого уровня биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий и организации безвыгульного содержания птиц в частных подворьях, чтобы исключить любые контакты с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности. При первых признаках заболевания или внезапного повышенного падежа необходимо срочно обратиться в ветеринарную службу для своевременной локализации очагов заболевания и предотвращения распространения вируса, — подчеркнула Елена Пархонина.