Туризм и рыбный промысел?

Очередное заседание межведомственной рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района провел заместитель губернатора Григорий Стратий. О предыдущем заседании мы уже рассказывали своим читателям. Участники нынешней встречи обсудили предложения областного минэка и терчан.

— Наши предложения в основном связаны с развитием инфраструктуры. Хотелось бы, чтобы к нам приезжало все больше туристов из других регионов и жителей области. Сегодня у нас есть инвестор, который расширяет базу отдыха. А еще мы планируем строительство центра с плавательным бассейном. Будут рассмотрены и вопросы переработки морских биоресурсов. У нас есть промысловые участки, но, к сожалению, открыт вопрос со сбытом рыбы. Нужна ее переработка на месте, — рассказала журналистам перед началом заседания глава муниципального образования Терский район Наталия Самойленко.

Начальник управление прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной сферы и потребительского рынка областного минэка Наталья Иванова обозначила две проблемы района: необходимость увеличения налогового потенциала для получения дополнительных средств на развитие социальной сферы и обеспечение занятости населения.

Для их решения минэк предлагает ряд мер. Во-первых, легализацию деятельности в сфере туризма. Проще говоря, чтобы те, кто сейчас сдает жилье приезжим, платили с этого налоги. Во-вторых, развитие фермерских хозяйств. В-третьих, стимулирование пользователей земельных участков к оформлению их в собственность. Это заставит их платить земельный налог. В-четвертых, переоборудование здания бывшего детсада под хостел или гостиницу. В-пятых…

Наталья Самойленко говорила о проблемах с технологическим присоединением к электрическим сетям. А это — основа для прихода любого инвестора. Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства региона Олег Костенко предложил подключить к этому Корпорацию развития Мурманской области. Сопровождая проекты, ее специалисты помогут инвесторам просчитать все расходы на подключение к сетям. Однако, как отметила Наталья Самойленко, инвесторы просто не готовы тратить на это значительные суммы — проекты-то в районе не очень крупные.

Не определен пока и источник финансирования остро необходимого терчанам спорткомплекса с бассейном. Но общее понимание, что район депрессивный и его надо поддержать, имеется.

— Финансы надо искать, — констатировал Григорий Стратий.

Поддержку по ряду вопросов в сфере его компетенции пообещал терчанам министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. Общий интерес вызвали и проекты создания поморской деревни (его, правда, надо еще хорошо проработать), а также обустройства кемпингов для автотуристов.