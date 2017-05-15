Тише едешь — богаче будешь?

В конце марта Россия присоединилась к международной Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, которую также часто называют Монреальской. Она была принята в 1999-м и вступила в силу четырьмя годами позже. Сейчас Конвенция объединяет около 120 государств: все страны Европейского союза, США, Японию, Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Новую Зеландии и другие.

Монреальская конвенция, в частности, устанавливает максимальные компенсации от авиакомпаний за нарушение правил перевозки - опоздания, перенос рейса, повреждение или потерю багажа. При этом они в разы больше тех, которые до сих пор были в России. Так что отныне россияне при длительной задержке рейса смогут претендовать не только на кров и стол за счет перевозчика, но и на весьма внушительную сумму.

Судите сами: размер компенсации исчисляется в искусственном платежном средстве - специальным правам заимствования (СПЗ). Курс СПЗ формируется на основе корзины из четырех валют — доллара США, евро, иены и фунта стерлингов. В настоящее время он равен примерно 78 рублям.

Так вот, за потерю или порчу багажа (включая ручную кладь) установлена максимальная компенсация, превышающая 1 тысячу СПЗ (около 80 тысяч рублей). А за задержку рейса сумма может составить 4150 СПЗ (свыше 320 тысяч рублей) каждому пассажиру. Кроме того, согласно Монреальской конвенции пострадавший пассажир может предъявить иск авиакомпании не только по месту ее регистрации, но и по месту своего жительства.

Можно предположить, как загорелись радостью глаза часто путешествующих читателей. Ведь рейсы у нас задерживаются сплошь да рядом. Вспомнить хотя бы прошедшую зиму в Мурманском аэропорту! Да и вещи из грузового отсека воздушного судна порой возвращаются в непотребном виде — как будто они не летели с вами одним бортом, а весь маршрут гнались за ним по земле.

Но, увы, обольщаться не стоит. И на то есть несколько причин. Во-первых, задержка авиарейса должна произойти именно по вине авиакомпании. Так что погодные условия (включая неспособность захолустных аэропортов из-за экономии средств на спецтехнике справиться с элементарным снегопадом), забастовки, угрозы терактов и прочий форс-мажор сразу исключаются.

Во-вторых, даже если виноват перевозчик, рассчитывать на максимальную величину компенсации также не следует. Решение о ее сумме будет принимать суд. Конечно, вы можете запросить за изувеченный или потерянный чемодан те самые 80 тысяч рублей. Но вам придется доказать, что находившиеся в нем вещи именно столько и стоили.

Равно как и заявление о том, что по причине задержки рейса вы провели меньше времени на пляже, судья вряд ли сочтет основанием для назначения вам выплаты в 320 тысяч рублей. Требование столь крупной суммы вам нужно будет как-то обосновать: вы лишились работы, не заключили сделку на миллионы рублей и так далее

В-третьих, как объясняют эксперты, во многих странах, которые задолго до России ратифицировали Монреальскую конвенцию, приняты законодательные акты, которые существенно снижают суммы компенсаций.

В Евросоюзе, например, это регламент ЕС 261/2004. Согласно этому документу, если рейс задержан более чем на 3 часа, компенсация за полет дальностью до 1500 километров составит 250 евро, до 3000 километров — 400 евро и свыше 3000 километров — 600 евро. Это, как видим, значительно меньше тех 320 тысяч рублей, которые обещает россиянам Монреальская конвенция.

По-видимому, нечто подобное родит в своих недрах и отечественный Минтранс. Как сообщают открытые источники, в настоящее время он уже готовит изменения в Воздушный кодекс РФ, которые «дадут ряд преимуществ не только пассажирам, но и авиакомпаниям».

На это, конечно, можно посетовать. Но есть и обратная сторона медали, а именно — стоимость авиабилетов. Понятно, что если суды реально начнут присуждать хорошие компенсации пассажирам за задержку рейсов или потерю багажа, то все свои возникшие в этой связи расходы авиакомпании обязательно переложат на пассажиров. По сути речь будет идти о некой скрытой дополнительной страховке.

Впрочем, само присоединение к конвенции, конечно, дело хорошее. Как явно положительный момент оценивает его Роспотребнадзор. В распространенной информации ведомство сообщило, что приведение воздушного законодательства страны в соответствие с нормами Монреальской конвенции значительно улучшит права потребителей услуг в сфере пассажирских авиаперевозок за счет повышения верхнего предела выплачиваемых компенсаций за нарушения правил перевозки.

А компенсации эти, даже при введении каких-либо ограничений, в любом случае возрастут по сравнению с тем, что мы имеем. Напомним, сейчас по нормам Воздушного кодекса РФ ответственность компании за ущерб из-за задержки рейса составляет 1875 рублей за каждый час задержки (но не более 50 процентов от стоимости билета). А размер компенсации при утрате перевозчиком багажа в настоящее время не может превышать 600 рублей за 1 килограмм. В случае задержки рейса свыше двух часов пассажиры должны быть обеспечены напитками за счет авиакомпании. Если ожидание рейса превысило 4 часа, с авиакомпании можно потребовать горячее питание. После восьми часов ожидания днем или шести — ночью перевозчик должен предоставить пассажирам гостиницу.