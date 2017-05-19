Поддержат пожилых.

Бюджетная политика стала одной из главных тем, рассмотренных на очередном заседании правительства области, которое провела губернатор Марина Ковтун. О реализации комплекса мероприятий по сокращению дефицита регионального бюджета и уровня государственного долга региона доложила министр финансов Елена Дягилева.

— В нашем региона долговая нагрузка относительно невысокая, — отметила она, общаясь с журналистами перед началом заседания. — Мы являемся регионом с высокой долговой устойчивой и с 2016 года занимаем по этому показателю 17-е место среди субъектов Российской Федерации. Бюджет на текущий год принят у нас с профицитом.

В результате проведения работы по замещению коммерческой части долга бюджетными кредитами госдолг региона существенно изменил свою структуру. Если на конец 2014 года доля бюджетных кредитов составляла в нем 21 процент, то на конец 2016 — уже 47 процентов.

— Эффективность принимаемых мер подтверждает экономия объема расходов, направляемых на обслуживание долга. По итогам прошлого года она составила 300 миллионов рублей, — отметила глав минфина.

О ситуации в Печенгский районе доложил правительству глава администрации этого муниципального образования Эдуард Затона. Прошлый финансовый год, отметил он, завершен с профицитом. Поступления увеличились на 11,72 процента и составили 86 миллионов рублей. При этом почти 80 процентов бюджетных расходов направлено на финансирование социальной сферы.

В районе реализуются инвестпроекты. В основном они связаны с развитием потребительского рынка и производства. Устойчивый и стабильный характер носит приграничное сотрудничество с коммунами Сёр-Варангер (Норвегия) и Инари (Финляндия).

Губернатор Марина Ковтун, которая буквально на днях побывала в районе, отметила практически полное отсутствие взаимодействия администрации района и поселений. При этом эффективное управление возможно только при наличии воли всех участников процесса, включая военные власти в гарнизонах.

Затем о результатах работы своего ведомства за 2016 год отчитался председатель регионального комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский. Благодаря сбалансированной тарифной политике, проводимой правительством региона, отметил он, Мурманская область находится в шестерке регионов с наименьшим уровнем тарифа на электроэнергию для населения.

— На текущий момент именно сбалансированность тарифных решений является одним из факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона, — сказал Владимир Губинский.

Отвечая перед началом заседания на вопрос журналистов о том, какого повышения коммунальных тарифов ждать в июле населению, глава комитета сообщил следующее: что касается тепла, то в 26 населенных пункта края, где тарифы составляют 3400 рублей за гигакалорию либо выше, они в очередной раз не будут изменены. А по отдельным территория даже будет незначительное снижение. Стоимость электроэнергии возрастет на 3 копейки. Это минимум по стране. В целом, как сказал Губинский, предельный рост для граждан с июля не будет превышать 5,5 процента.

О реализации в регионе мероприятий по поддержке граждан пожилого возраста доложил правительству министр социального развития Сергей Мякишев. Министерство, отметил он, подготовило проект соответствующей программы на 2017-2020 годы. По предварительной оценке общий объем финансовых средств на ее реализацию превысит 2 миллиарда рублей.

— Очередь в стационарные учреждения социального обслуживания общего типа у нас отсутствует. Пока не удовлетворен в полном объеме спрос на услуги стационарных учреждений психоневрологического профиля. Но и здесь за три года очередь сократилась почти в три раза, с 416 до 134 человек, — отметил министр.

Потребность в социальном обслуживании на дому удовлетворяется в полном объеме. В регионе сложилась практика добровольческой (волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, находящимся на социальном обслуживании. В 2016 году в работе с пожилыми гражданами приняли участие 862 волонтера, их поддержкой охвачено 2,5 тысячи человек.

В рамках межведомственного взаимодействия с областным минздравом осуществляется доставка на дом пожилым людям лекарственных препаратов, оказывается содействие в получении ими медицинской помощи.

— В 2016 году этими услугами воспользовались 5,4 тысячи человек, — подчеркнул Сергей Мякишев. — Больше всего пожилые люди нуждаются в оказании содействия при прохождении медико-социальной экспертизы и получении медицинской помощи в поликлинических учреждениях.

Для обеспечения доступности социальных услуг для жителей сельской местности и отдаленных районов, продолжил министр, функционируют шесть мобильных социальных бригад. Кроме того, в Мурманской области реализуются мероприятия по повышению уровня финансовой и компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.