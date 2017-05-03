Обсудили бюджет.

Текущие задачи пополнения казны региона обсудила сегодня межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета Мурманской области. Ее заседание провел заместитель губернатора Роман Дурягин. В числе главных задач, отметил он, погашение задолженности по бюджетным платежам.

Впрочем, это задача, если так можно сказать, стратегическая. А на прошедшем заседании комиссия уделила внимание поступлениям в казну имущественных налогов — как организаций, так и физических лиц. Определенные сложности здесь связаны с меняющимся законодательством в сфере кадастровой оценки недвижимости, от которой и зависит сумма налогов.

Сегодня же бюджет будущего года министр финансов области Елена Дягилева обсудила с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максимом Сахневичем, который в начале разговора поздравил ее с недавним назначением на нынешний пост. По его мнению, должность министра финансов требует силы воли и немалого мужества. На протяжении нескольких лет, отметил Сахневич, бюджет Мурманской области демонстрирует свою открытость. И за это минфину большое спасибо.

Все последние годы, подтвердила Елена Дягилева, наша область входит в десятку лучших регионов страны по открытости бюджета.

— Сегодня я хотел бы поговорить о тех проектах, которые проводит в регионе ОНФ, — продолжил Максим Сахневич.

Речь, в частности, пошла о проекте «Комфортная среда», который предусматривает благоустройство дворовых территорий и иной городской инфраструктуры. Он реализуется партией «Единая Россия», Минстроем и ОНФ.

Только на ликвидацию экологического накопленного ущерба (проще говоря, несанкционированных свалок), сообщила Елена Дягилева, на этот год в областном бюджете предусмотрено 6,3 миллиона рублей. Сумма, может быть, и небольшая, но, как отметил Максим Сахневич, надо добиваться, чтобы большинство свалок ликвидировали те, кто их создал, а не государство.

В ходе встречи стороны также обратили внимание на необходимость максимального контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, в частности, тех, что выделяются из областной казны муниципалитетам.

Елена Дягилева и Максим Сахневич.