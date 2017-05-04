Напугаем гигу углем?

В ближайшее время в регионе могут заработать две новейшие автоматизированные модульные угольные котельные. Взамен ныне действующих мазутных их должны установить в населенных пунктах Белое Море и Лейпи в Кандалакшском и Ковдорском районах соответственно.

Интересный проект обсудила сегодня областная межведомственная комиссия. Ее внеплановое заседание провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Срочность рассмотрения вопроса, пояснил он, связана с желанием успеть осуществить проект уже к новому отопительному сезону.

— Мы прорабатывали его совместно с компанией «Велл-Трайд. Тулома», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин. — Он должен стать первым, реализованным в рамках комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области.

Мазутные котельные в названных населенных пунктах давно отработали свой срок. Да и рассчитаны они были на гораздо большее число потребителей. По причине избыточных мощностей стоимость гигакалории здесь зашкаливает.

Что же предлагается взамен? Как сказал Алексей Барышкин, речь идет о новейших европейских технологиях.

На вопрос, как это соотносится с тем, что страны ЕС декларируют постепенный отказ от угля в качестве теплоносителя, глава Корпорации развития ответил, что это касается лишь объектов большой энергетики. А многие объекты малой генерации, по его утверждению, останутся в Европе все на том же угле.

Планируемые к установке котельные, сказал генеральный директор ООО «Велл-Трайд. Тулома» Дмитрий Монахов, полностью автоматизированы. Их управление будет осуществляться дистанционно. Возможно, из Мурманска. Раз в 10-12 дней в бункер будет доставляться топливо. В Кандалакше построят узел его подготовки. В котлах будет использоваться уголь самых обычных марок. Но потребуется его измельчение до определенных фракций, обработка специальными составами, препятствующими самовозгоранию, слипанию и так далее.

Все оборудование, как сказал Монахов, отечественное. Оно уже опробовано в Сибири, где показало свою работоспособность в условиях низких температур. Что касается экономики, то окупаемость проекта должна составить пять лет. На это время являющиеся собственностью «Велл-Трайд» котельные будут переданы в аренду теплоснабжающей организации, скорее всего — Мурманэнергосбыту. Затем они перейдут в собственность заполярных энергетиков.

Общий объем инвестиций составит 95 миллионов рублей. Их на паритетной основе вложат Корпорация развития Мурманской области и частные инвесторы в лице «Велл-Трайд». Реализация проекта позволит к 2023 году уйти от субсидирования платы за тепло в Белом Море и Лейпи. А это 60 миллионов рублей ежегодно. И последнее: обсуждаемый проект генеральный директор ООО «Велл-Трайд. Тулома» считает пилотным.

— Он очень маленький, если брать в расчет наши возможности по финансированию, — сказал Дмитрий Монахов. — Но он открывает перспективы. В ближайшие пять лет мы готовы инвестировать в Мурманскую область до полутора миллиардов рублей. Речь так же пойдет о проектах в сфере энергетики.