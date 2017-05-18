Грузим! Будем отправлять…

ФГУП «РосРАО», как сообщает пресс-служба ведомства, приступило к выгрузке из блоков сухого хранения (БСХ) в губе Андреева отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Там, напомним, хранится около ста активных зон атомных подводных лодок — 22 тысячи отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС).

С началом их выгрузки завершается важнейший этап многостороннего международного проекта по реабилитации одного из радиационно опасных объектов Северо-Запада России — бывшей береговой технической базы Военно-Морского Флота. Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 — 2015 годы и на период до 2020 года» с привлечением средств международной технической помощи.

Началу выгрузки предшествовала огромная подготовительная работа. Над емкостями БСХ были установлены элементы биозащиты, чтобы минимизировать воздействие на персонал. Эта мера значительно улучшила радиационную обстановку, что позволило возвести здание-укрытие.

Схема вывоза ОЯТ с базы в общих чертах такова: технологическое судно становится у причала, пустой контейнер краном перегружается с него на специальную тележку, которая доставляет его на крытую накопительную площадку. Оттуда машина-транспортер перевозит контейнер в здание-укрытие, где в него загружают извлеченные из вскрытой емкости БСХ отработанные тепловыделяющие сборки. После чего контейнер герметизируется и в обратном порядке доставляется на судно. И так контейнер за контейнером, рейс за рейсом.

Еще недавно это была лишь отработанная в теории да в так называемом холодном режиме (без реального ОЯТ) транспортная цепочка. И вот, как говорится, процесс пошел.

— Работы идут согласно регламенту в штатном режиме. За один день удалось выгрузить семь ОТВС и загрузить один чехол, который будет установлен в транспортно-упаковочный контейнер. При выполнении мероприятий уровень радиации на всех постах соответствовал установленным пределам, — сообщил директор СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» Валерий Еременко. — Стоит отметить, что первый чехол — это только начало. Впереди предстоит большая работа. Мы уверены, что в ходе обращения с ОЯТ удастся приобрести производственные навыки выполнения операций, усовершенствовать отдельные производственные процессы и тем самым ускорить вывоз топлива.

— Выгрузка первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки, — отметил генеральный директор ФГУП «РосРАО» Владимир Лузин. — Для начала этих работ понадобилось десять лет разработки проектной документации, проведения Государственных экспертиз, определения и проведения инвестиционных процедур, строительства и сдачи в эксплуатацию строительных объектов. С уверенностью можно сказать, что сделан еще один важный шаг в работе предприятий Росатома по решению экологических задач в арктической зоне.

Главной особенностью работ в хранилищах ОЯТ в губе Андреева является возможность их ведения круглый год и в любую погоду. Отправка первой партии отработанного ядерного топлива для дальнейшей переработки намечена на конец июня.