Границы требуют уточнения.

В Мурманской области точное описание границ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), имеют менее половины земельных участков. Остальные либо вообще не прошли процедуру государственного кадастрового учета, либо имеют условные границы. Это характерно в основном для участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, права на которые зарегистрированы в упрощенном порядке по закону о «дачной» амнистии.

— В текущем году процедура межевания и уточнения границ участка еще проводится на усмотрение собственника и носит заявительный характер. Но уже со следующего года она станет обязательной для всех, — сообщила специалист-эксперт управления Росреестра по Мурманской области Ольга Ивашева. — С 1 января невозможно будет совершить сделки с земельными участками, которые не имеют точных границ, даже при наличии документов о праве собственности. Этот запрет вводят изменения, внесенные в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».

Проверить наличие установленных границ в ЕГРН, рассказала Ольга Ивашева, можно несколькими способами. Во-первых, заказав выписку из ЕГРН, сведения которой являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав по запросам любых лиц. Во-вторых, с помощью Интернет-ресурса «Публичная кадастровая карта», которая расположена на главной странице сайта Росреестра. Строка «поиск» позволяет быстро найти земельный участок по кадастровому номеру или точному адресу.

Правообладателям земельных участков, границы которых не уточнены, не гарантированы полные права на их участки, так как могут возникнуть трудности с определением местонахождения их границ на местности и соответственно — площади.

Собственники участков с неуточненными границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а также от административных штрафов за самовольное занятие территории. Отсутствие установленных на местности границ участков зачастую приводит к многолетним земельным спорам и длительным судебным разбирательствам между правообладателями смежных территорий.

— Для того чтобы уточнить границы, необходимо обратиться к специалисту — кадастровому инженеру, который проведет работы по межеванию земельного участка и установлению на нем характерных (поворотных) точек, сведения о координатах которых будут внесены в ЕГРН, — продолжила Ольга Ивашева. — Установленные кадастровым инженером поворотные точки на местности, если они не совпадают с забором или иными объектами, лучше обозначить межевыми знаками (столбиками) в присутствии владельцев смежных участков.

Следует быть готовым к тому, что при межевании вы столкнетесь с проблемой пересечения границ. Наложение границ земельных участков друг на друга достаточно распространенное основание возникновения споров. Особенно если спорные участки расположены вблизи природных объектов — рек, озер, лесных массивов, а также накладываются на земли, находящиеся в региональной или федеральной собственности.

Зачастую это происходит из-за ранее допущенной кадастровой ошибки при межевании соседнего участка. Не исключены и судебные разбирательства из-за ошибок кадастровых инженеров, если такую ошибку не удалось исправить во внесудебном порядке путем мирного соглашения с соседями. Но при этом в более выгодном положении оказываются собственники, которые первыми провели межевание и поставили на государственный кадастровый учет свой земельный участок с точными границами. Вот вам еще одна причина не затягивать с этой процедурой.

Проводить работы по установлению границ на местности рекомендуется в период отсутствия снежного покрова. Особенно это важно, если участки не разделены заборами. По преимуществу это касается дачных кооперативов, где зачастую отсутствуют ограждения между участками.

— Управление Росреестра по Мурманской области рекомендует всем гражданам, имеющим земельные участки на праве собственности или аренды, проверить с помощью «Публичной кадастровой карты», уточненная ли площадь ваших участков, и в случае необходимости — провести уточнение своих границ. Следует помнить, что внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах является гарантией прав собственности, — подчеркнула Ольга Ивашева.