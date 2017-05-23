Еёкономика, однако!

— Будьте целеустремленнее, будьте смелее — и вы всегда найдете поддержку, — обратилась губернатор Марина Ковтун к участникам конференции «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике».

Конференция, уже третья по счету, организована автономными некоммерческими организациями «Центр управления проектами» и деловой консультационный центр женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке региональных министерств развития промышленности и предпринимательства и экономического развития.

Перед началом форума глава региона познакомилась с интерактивной творческой площадкой женщин-предпринимателей «Арктика с любовью». Мастерицы представили свои работы, выполненные в различных техниках: батика, вязания, флористики, украшений из камня, бисера, бусин и так далее.

— Мы ежегодно собираем около ста участников — не только из Мурманска, но из других городов нашей области, — рассказала журналистам директор АНО «Центр управления проектами» Ольга Буч. — В этом году впервые попробовали такой формат, как интерактивная творческая площадка, где собрали рукодельниц — молодых предпринимателей, которые покажут свое творчество, связанное с Арктикой, с северными мотивами. Второе отличие — у нас сегодня два международных доклада. Оба из Финляндии. Один касается развития частного здравоохранения для поддержания здоровья женщин, второй — школьного образования и социальных инновациях в этой сфере.

— На мой взгляд, участие женщин в бизнесе придает ему особое качество, — сказала Марина Ковтун. — Женщины менее склонны к риску, но зато более вдумчивы, спокойны, сосредоточены, целеустремленны, аккуратны. Много качеств можно назвать, которые присуще женщинам и которые помогают им вести бизнес. Женщины спокойно воспринимают неудачи, делают выводы, смело встают на ноги, идут дальше, ищут себя, находят. Очень радует, что растет число женщин-северянок, которые хотят открыть свое дело.

Это, продолжила глава региона, заметно на примере гендерного среза получателей господдержки на развитие малого бизнеса. В области реализуется комплекс мер подобной поддержки. С 2012 года на эти цели выделено около 530 миллионов рублей федеральных и региональных средств. И если раньше женщины составляли лишь 20 процентов участников программы, то сейчас — около половины.

Особенно много женщин в социально ориентированном бизнесе. Уже сейчас у нас 30 процентов поставщиков услуг в сфере социального обслуживания составляют негосударственные структуры. Они оказывают людям безвозмездные услуги и получают возмещение собственных затрат из бюджета.

Сегодня Россия, как сообщила губернатор, занимаем лидирующее место в мире по числу женщин-руководителей в крупнейших компаниях.

На этом фоне Норвегия еще недавно выглядела, прямо скажем, совсем убого. О положении дел в стране-соседке рассказал генеральный консул Северного Королевства в Мурманске Уле Андреас Линдеман. По его словам, в Норвегии женщины составляют лишь 5 процентов исполнительных директоров крупных компаний.

— У женщин, как говорят… норвежские мужчины, нет для этого достаточной компетенции, — не без иронии заметил господин Линдеман.

Впрочем, норвежцы изо всех сил стараются исправиться. Еще в 2003 году был принят закон, требующий, чтобы в составе советов директоров любой компании женщины составляли 40 процентов. То ли по фэншуй, то ли по каким-то научным исследованиям, но соотношение женщин и мужчин в коллективе в пропорции 40 к 60 считается идеальной гендерной смесью.

Сказано — сделано. И число норвежек в управлении корпорациями подняли с 7 до положенных по закону 40 процентов. В общем, все по модному тренду, который в мире уже окрестили «sheconomy» (что-то типа «еёкономика» в вольном переводе).

Правда, как отметил генконсул, проявились и, если так можно выразиться, побочные эффекты. Норвежки рожают все позже и все реже. Средний возраст первых родов в Стране фьордов уже составляет 29 лет. А число детей на 10 женщин за время действия закона сократилось с 19 до 17. Так что лет через сто праздновать победу гендерного равенства в тех самых фьордах, возможно, будет уже некому.

Выступает губернатор Марина Ковтун.

Рабочий момент конференции.