Двадцать четыре за четыре.

За январь-апрель в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено 24 миллиарда 295 миллионов рублей. Это на 3,8 процента выше поступлений соответствующего периода предыдущего года.

Поступления налога на прибыль организаций, сообщает пресс-служба УФНС России по Мурманской области, по сравнению с январем-апрелем 2016 года выросли на 18 процентов и составили без малого 9 миллиардов рублей. По налогам на совокупный доход поступления увеличились на 8,5 процента.

Положительная динамика сохраняется и по налогам на имущество — темп роста составил 108 процентов (в том числе поступления налога на имущество физических лиц возросли в 2,7 раза, транспортного налога физических лиц — в 2,2 раза).

По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 2 процента. Поступления налога на доходы физических лиц составили 7 миллиардов 986 миллионов рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2016 года.

Основная часть (78 процентов) собранных на территории Мурманской области налогов осталась в бюджетах региона. В федеральный бюджет соответственно перечислено 22 процента.

В консолидированный бюджет области за отчетный период поступило 18 миллиардов 845 миллионов рублей, что на 3,1 процента или на 563 миллиона рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года. Определяющими налогами для консолидированного бюджета региона являются налог на доходы физических лиц (42 процента) и налог на прибыль организаций (38 процентов).

Доходы областного бюджета за счет налоговых поступлений по итогам января-апреля составили свыше 14,6 миллиарда рублей, что на 2,9 процента выше уровня поступлений аналогичного периода 2016 года. Объем налоговых поступлений в местные бюджеты составил без малого 4,2 миллиарда рублей с ростом 3,7 процента к поступлениям за тот же период годом ранее.

Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами, за отчетные четыре месяца составили 11 миллиардов 257 миллионов рублей. В том числе на обязательное пенсионное страхование — более 8,9 миллиарда, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 323 миллиона и на обязательное медицинское страхование — почти 2 миллиарда рублей.