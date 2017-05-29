Был профицит — стал дефицит.

— Государственные программы — это не способ формирования бюджета, а способ достижения конкретных целей, — сказал первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, проводя первое в этом году заседание Программно-целевого совета Мурманской области.

Две ветви власти — законодательная и исполнительная — собрались вместе, чтобы обсудить насущные вопросы развития области. О деятельности рабочих групп совета в первом полугодии сообщили заместители губернатора.

Так, Ирина Погребняк, докладывая о направлении «Развитие человеческого капитала», сообщила, что три госпрограммы этого профиля продемонстрировали высокую эффективность реализации. Еще три — среднюю. Причины, по которым не достигнут ряд показателей, проанализированы, принимаются меры по их устранению. В три госпрограммы внесены изменения.

За направление «Комфортная и безопасная среда» отчитался Евгений Никора. Он, в частности, отметил, что внесены изменения в госпрограмму обеспечения комфортной среды проживания северян. Они касаются строительства жилья для переселения граждан из ветхих и аварийных домов в поселке Зеленоборский.

Были также проанализированы направления «Устойчивый экономический рост» и «Эффективное государственное управление». О ситуации с бюджетом региона в целом с учетом внесенных в госпрограммы изменений доложила министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

— Основные параметры областного бюджета по доходам складываются в сумме 56,9 миллиарда рублей. Это на 2 миллиарда 100 миллионов больше, чем было утверждено законом о бюджете, — рассказала она журналистам перед началом заседания. — Вся дополнительная сумма сложилась за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. По расходам объем составил 58,9 миллиарда рублей с ростом на 4 миллиарда 240 миллионов. Объем расходов в полном объеме учитывает реализацию президентских указов, включая поэтапное повышение заработной платы бюджетникам. Учтены также субсидии ресурсоснабжающим организациям и увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 728 миллионов рублей, в том числе 100 миллионов — на сбалансированность бюджетов. Уровень государственного долга сложится у нас в размере 19,2 миллиарда рублей, что ниже первоначально утвержденного на 2,5 миллиарда. Дефицит бюджета — 2 миллиарда рублей. Это удовлетворяет условиям соглашения с Минфином по предоставлению бюджетных кредитов. Уровень госдолга сложится в размере 38,3 процента. На начало года он составлял 43,3 процента. То есть произошло существенное снижение.