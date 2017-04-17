Залив ждет генуборка.

Губа Ретинская — настоящая свалка брошенных кораблей. Всего там обнаружено 16 объектов. Каждый зафиксирован, пронумерован, имеет точно определенные широту, долготу и глубину затопления. Именно с Ретинской начнется очистка Кольского залива от затопленных судов.

Этот проект включен в комплекс первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды, утвержденный Правительством России в декабре 2014 года.

В апреле 2016-го с ФГУП «РосРАО» был подписан соответствующий государственный контракт. Федеральный бюджет выделил на выполнение запланированных работ 50 миллионов рублей. Сумма, конечно, небольшая. Но это пилотный проект. Его задача — отработать технически и юридически, как безопасно должен очищаться залив в последующем.

Что сделано на сегодня по комплексному обследованию Кольского залива, рассказал руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин.

Выполнение контракта, напомнил он, предусматривает четыре этапа. Первый включал в себя сбор исходных данных. Проще говоря, нужно было выяснить, что и где затоплено или брошено ржаветь на берегу. Следующий этап предусматривал разработку программы очистки акватории и береговой полосы всего Кольского залива от затопленных судов. Третий — разработку проекта ликвидации свалки в губе Ретинская (именно ее выбрали в качестве «пилота»). И четвертый — собственно реализацию проекта ликвидации этой свалки.

— Кольский залив довольно большой — 57 километров в длину и шириной от 15 до 5 километров на юге. Чтобы его обследовать полностью, мы использовали гидролокатор бокового обзора. Он дал картинку до глубины 5 метров. Для уточнения, что это за объекты, часть из которых оказалась либо скалами, либо просто огромными камнями, использовались телеуправляемые подводные аппараты. Кроме того, до глубины 20 метров также работали водолазы, — рассказал Владимир Хандобин о реализации первого этапа работ.

Для полного обследования всех трех колен Кольского залива пришлось, что называется, пропахать его длинными галсами, рассчитанными по компьютеру. В общей сложности было пройдено 4560 километров и обнаружено 102 объекта — 52 в береговой полосе и 50 на акватории.

При этом в южном колене найдено 13 объектов на акватории и 22 — в береговой полосе, в среднем — 28 и 30 объектов соответственно, в северном — в общей сложности 9 объектов. Следует учесть, что в северном колене не обследовались губы. А там тоже «добра» хватает. Скажем, в губе Пала ржавеет, выброшенное на осушку почти 15 лет назад судно ТНТ-8. Переоборудованное из несамоходного наливного судна, оно использовалось для перевозки жидких радиоактивных отходов Северного флота.

— В его трюмах есть упаковка с радиоактивными отходами, — сообщил Владимир Хандобин. — Сейчас в Росатоме стоит вопрос о том, чтобы заняться его утилизацией. Мы предлагали начать именно с ТНТ-8. Но на последнем этапе согласования Минприроды России сказало, что это объект Минобороны. И поэтому поднимать его должны военные.

После этого для реализации «пилота» выбрали губу Ретинская. Затопленные здесь суда обозначили как «неопознанные металлоконструкции». Это позволит не затрагивать вопросы собственности.

— Казалось бы, все понятно: залив надо очищать, — уточнил Хандобин. — Но выделять деньги федерального бюджета Минприроды может только на те объекты, которые не имеют собственника и официально признаны бесхозными. На все остальные нужно искать владельца. А определить его достаточно сложно. Потому что в девяностые годы списанные суда распродавались металлистам. Потом они многократно перепродавались. С них срезалось все самое ценное, цветной металл, а остальное выбрасывалось на осушку.

Нужно, продолжил он, создать рабочую группу и выработать план действий, чтобы начать определять собственников таких судов. И с помощью прокуратуры заставлять их ликвидировать эти свалки. А вот то, что останется бесхозным, будет переводиться в разряд федерального имущества, под утилизацию которого уже можно выделять бюджетные деньги.

Начнется генеральная уборка залива с губы Ретинская. Затем будут ликвидированы свалки вдоль всего побережья. Что касается затопленных объектов, то поднимать их будут не все, а только те, которые представляют экологическую или навигационную опасность. Такова мировая практика.

И если уж говорить об опасности, то наибольшую таит в себе китобойное судно «Териберка», которое затонуло в 1993 году фактически в порту. По рассказам очевидцев на его борту находится 60 тонн топлива. Попытки разработать проект подъема китобоя предпринимались неоднократно. Но, как видим, успехом они не увенчались. Сегодня проблема носит скорее не технический, а юридический характер. Речь о собственнике затопленного судна.

— Мы точно знаем, кому оно принадлежало, — сообщил Владимир Хандобин. — Но существует ли сегодня эта структура? Будем отыскивать ее вместе с прокуратурой. Ведь «Териберка» — самый опасный объект, который находятся на дне Кольского залива.

Владимир Хандобин (в центре).