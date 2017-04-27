Успешный шестнадцатый.

Сегодня губернатор Марина Ковтун доложила областной думе о работе правительства региона в прошлом году. Он стал для Мурманской области достаточно успешным. Регион вошел в TOП-20 территорий страны с наилучшими результатами социально-экономического развития, бюджет оказался профицитным, а промышленное производство выросло.

Сегодня, в день День российского парламентаризма губернатор Марина Ковтун выступила перед перед новым, шестым созывом Мурманской областной думы с отчетом о результатах деятельности правительства в 2016 году.

— Команда областного правительства подводит итоги своей пятилетней работы, — отметила в начале выступления губернатор. — Поэтому в ходе отчета будут представлены и результаты, достигнутые за пять лет.

Рост промышленного производства, продолжила экономическую тему глава региона, за 5 лет составил почти 15 процентов. Наш регион занимает высокое 14-е место среди субъектов Федерации по величине валового регионального продукта, который в расчете на одного жителя составил более 510 тысяч рублей.

Рассказала губернатор и об арктическом векторе развития региона. В основе Кольской опорной зоны уже сформирован пул из более чем 30 взаимоувязанных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти в 500 миллиардов рублей. Якорным проектом является комплексное развитие Мурманского транспортного узла.

Бюджет региона неизменно остается социально ориентированным, уточнила Марина Ковтун, переходя к оценке качества жизни северян. Почти 70 процентов расходов идут на финансирование социальной сферы и поддержку муниципальных образований. Свыше 42 процентов жителей области получают поддержку от государства. В минувшем году на эти цели из областного бюджета выделено почти 7 миллиардов рублей.

В прошлом году высокотехнологичную медпомощь получили более 6,5 тысячи человек. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. И сегодня этот показатель, сообщила губернатор, у нас один из самых высоких в стране.

За пять лет бесплатными путевками для отдыха и оздоровления воспользовались более 16 тысяч северян. В том числе в 2016 году — свыше 3 тысяч человек. Также ежегодно организуется отдых более 39 тысяч детей.

— Начиная с 2012 года в области ежегодно отмечается положительная динамика в строительстве жилых домов, — продолжила Марина Ковтун. — Только за прошлый год введено почти 60 тысяч квадратных метров жилья с ростом по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза. Активно развивается строительство жилья в индивидуальном секторе, который сегодня составляет уже пятую часть от построенного в регионе.

Есть достижения в сферах образования и культуры. Так, Мурманский арктический госуниверситет стал опорным вузом. Капитально отремонтированы 14 дворцов культуры, библиотек, досуговых центров и детских школ искусств. После масштабной реконструкции открылась обновленная Мурманская областная филармония.

Отчет губернатора продлился чуть более часа. После небольшого перерыва Марина Ковтун ответила на вопросы депутатов. Они, в частности, касались ситуации с поддержкой отдаленки, программы переселения северян из ветхого и аварийного жилья и выделения квартир нужным региону специалистам.