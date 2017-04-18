Производство и аграрный сектор, спорт, культура и туризм — направлений для взаимодействия между Мурманской областью и Белоруссией немало. Интерес для расширения сотрудничества тоже имеется. Это подтвердил приезд в Заполярье представительной белорусской делегации, которую возглавляет председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

Гости провели встречу с руководством областного центра, возложили цветы к мемориалу Защитникам советского Заполярья. Ключевым моментом визита стало первое заседание рабочей группы по сотрудничеству.

— Факт возобновления работы этого консультативного органа спустя несколько лет является важным и своевременным. Ведь сотрудничеству нашего региона с Белоруссией уже более двадцати лет, — отметил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Наш край, продолжил он, для республики всегда был интересен. Свидетельство тому — визит в Мурманск президента Белоруссии Александра Лукашенко, который состоялся в 1998 году. Белоруссия — наш серьезный партнер. Правда, в 2014 и 2015 годах отмечался определенный спад во взаимном товарообороте. Но в прошлом году за счет поставок в республику апатитового концентрата наметился рост. И торговый оборот превысил 80 миллионов долларов США.

— Но возможности для сотрудничества реализуются еще далеко не в полной мере, — подчеркнул Алексей Тюкавин.

В ответном слове Андрей Шорец отметил важность развития межрегиональных контактов между Минском и Мурманской областью.

— Нам есть что предложить друг другу, — сказал он.

— Точки соприкосновения мы уже нашли, — отметил в беседе с журналистами руководитель петербургского отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Сергей Мисурагин. — Это поставки в ваш регион транспортной пассажирской техники. Традиционны, чем белорусы всегда гордятся, и поставки наших продовольственных товаров. Мы хотим, чтобы они шли напрямую, минуя посредников. Есть и другие направления — научно-техническое, гуманитарное. Самое главное сегодня — задать ритм нашей работе. Ближайшие два месяца мы поработаем над планом и программой на 2017-2019 годы, где основные моменты будут положены на бумагу. Затем будем двигаться дальше.