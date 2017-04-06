Точки роста для района.

Туризм, рыбалка, сельское хозяйство — потенциал для развития у Терского района имеется. Но превратить его в конкретные проекты непросто. Здесь проживает чуть больше пяти тысяч человек, и социально-демографическая ситуация, мягко скажем, не лучшая.

За последние два десятилетия население района сократилось на сорок с лишним процентов. Те, кто возвращается к родным пенатам, в основном пенсионеры. Их в районе почти половина всех жителей. Градообразующих предприятий нет, как и промышленного развития в целом.

Но деньги надо как-то зарабатывать. Скажем, как рассказала глава муниципального образования Наталия Самойленко, район хочет построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Проект уже разработан. Но обойдется будущий ФОК в 270 миллионов рублей. Да потом его еще надо будет обслуживать. А район дотационный.

Это с одной стороны. А с другой — бассейн крайне нужен. Хотя бы для сдачи школьниками комплекса ГТО, куда включено и плавание. Пока же пришлось возить ребят аж в Мурманск — Кандалакша и Апатиты терчанам отказали. Но ведь сдача норм ГТО — это итог. Плаванию детей надо где-то учить. Да и старикам нужно поддерживать здоровье.

В общем, проблем у главы муниципального образования предостаточно. И решить значительную их часть самостоятельно район объективно не сможет. Собственно, на это Наталия Александровна и обратила внимание руководства области, докладывая о положении дел на очередном заседании регионального правительства.

Понятно, что откровением это не стало. О сложностях отдаленки областная власть прекрасно знает. И помогает в их преодолении. Но настает момент, когда усилия нужно объединить и активизировать. Поэтому решением губернатора в начале апреля была создана межведомственная рабочая группа по разработке комплексной программы социально-экономического развития Терского района. Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел ее первое заседание.

— На разработку плана мероприятий нам дан срок до 1 июня, — отметила, общаясь с журналистами, Наталия Самойленко. — Основные налоги у нас — НДФЛ и ЕНВД. Поэтому главная задача — обеспечить занятость населения. Люди будут зарабатывать и пополнять налогами бюджет. Задачи группы — посмотреть, что реально можно сделать для создания новых рабочих мест, какие проекты подготовить. Основным направление, по-видимому, должен стать туризм.

— Правительство региона уделяет значительное внимание малонаселенным муниципальным образованиям. Тем, где нет градообразующих предприятий и промышленного развития, — добавил Григорий Стратий. — В последние годы была разработана программа социально-экономического развития Кольского района. Создана рабочая группа для развития Териберки. Сейчас настала необходимость сфокусироваться на развитии Терского района. Терский берег — жемчужина Мурманской области. Но в последнее время здесь отмечается устойчивая миграционная убыль. Есть и другие проблемы, которые нужно решить. Отталкиваясь от возможностей территории и желания жителей, мы нащупаем точки роста.

Наталия Самойленко.