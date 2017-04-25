Построить дом поможет государство.

Принятый в июне 2011 года 138-й федеральный закон дает гражданам, имеющим трех и более детей, право приобрести бесплатно находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства. Конкретный порядок предоставления земли на своей территории устанавливают субъекты Федерации.

В нашей области с марта 2012 года по февраль 2017-го на учет в целях предоставления земельных участков поставлено более двух с половиной тысяч многодетных семей. Это составляет 43 процента от их общей численности. За этот период получили земельные участки 1067 из них или 41,6 процента поставленных на учет, в том числе в 2016 году — 279 семей, в нынешнем — уже 18.

Столь внушительные цифры свидетельствуют: о своем праве на получение земельного участка многодетные семьи знают. И активно им пользуются. Но все ли осведомлены о том, что при определенных условиях можно также получить деньги на строительство дома?

— При определении мер государственной поддержки, направленных на снижение затрат при строительстве дома, правительство региона ориентировалось на то, чтобы каждая многодетная семья имела возможность начать стройку, — сообщила заместитель начальника отдела жилищной политики регионального министерства строительства и территориального развития Наталья Чалова. — Поэтому одной из таких мер является предоставление многодетным семьям, получившим земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, целевой субсидии на приобретение основных строительных материалов — песка, щебня, арматуры, цемента.

Двести тысяч на семью выделяет областной бюджет. Плюс не менее 5 процентов должно составить софинансирование муниципалитета. Есть, правда, одно важное условие для получения этих денег.

— Право на такую выплату имеют лишь те многодетные семьи, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, — уточнила Наталья Чалова. — В каждом муниципальном образовании разработан свой порядок предоставления этих социальных выплат. Людям нужно обращаться в орган местного самоуправления и интересоваться точным списком необходимых документов.

Их перечень от муниципалитета к муниципалитету может немного разниться, но общие требования таковы: признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, наличие зарегистрированного права собственности на земельный участок и разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Плюс документы, подтверждающие оплату приобретенных основных строительных материалов. Если чеки на произведенные траты будут не на 200 тысяч, а на меньшую сумму, то она, естественно, и будет выплачена.

В текущем году, как отметила моя собеседница, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 2 миллиона рублей. В конкурсе регионального министерства строительства и территориального развития участвовало 3 муниципальных образования, и все успешно прошли отбор.

Казалось бы, сумма не очень большая. При максимальных выплатах ее хватит всего на десять семей. Но даже она остается неосвоенной. Востребовано пока только 600 тысяч. Это всего по одной семье из Мурманска, Мончегорска и Мурмашей.

Аналогичная картина, сообщила Наталья Чалова, была и в прошлом году. Из выделенных областным бюджетом 1,76 миллиона рублей были востребованы лишь 560 тысяч для оказания помощи трем семьям из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши.

Что ж, обидно, что выделенные на поддержку граждан деньги оказываются бесцельно лежащими на счетах. Хочется пожелать многодетным семьям проявить большую активность. И воспользоваться возможностью получить помощь от государства.