Полярники подвели итоги.

Ассоциация полярников Мурманской области объединяет более полутора сотен человек, чья жизнь так или иначе связана с работой в высоких широтах. Итоги работы за прошедший год и задачи на будущее члены АСПОЛ обсудили на общем собрании, уже по традиции прошедшем на борту атомного ледокола «Ленин».

— Ассоциация разрастается с каждым годом, приобретает больший вес, — отметил в приветственном слове к участникам собрания заместитель губернатора Роман Дурягин.

Он подчеркнул важную роль АСПОЛ в решении вопросов, связанных с развитием Арктики. Это совпадает с приоритетами Мурманской области, поскольку социально-экономическое развитие территории напрямую зависит от решения вопросов по Арктической зоне.

— Мы сейчас активно участвуем в обсуждении проекта Федерального закона об Арктической зоне РФ. И надеемся, что эта общественная организация сможет оказать существенное влияние на дальнейшее усиление в нем приоритетов нашего региона, — подчеркнул Роман Дурягин.

Об итогах работы АСПОЛ в 2016 году и задачах на 2017 год доложил президент Ассоциации, действительный член РАН, генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадий Казанин.

Вопросам развития арктической зоны планеты, отметил он, в настоящее время уделяется огромное внимание во всем мире. Согласно оценкам в недрах Арктики скрыто до 220 миллиардов баррелей углеводородного сырья в нефтяном эквиваленте. Речь идет о триллионах долларов. А на долю России приходится почти треть арктической зоны.

— В отчетный период, — продолжил Геннадий Казанин, — мы активно сотрудничали с правительством региона. В частности, приняли участие в V Мурманской международной деловой неделе. Решали и вопросы, связанные с созданием Кольской опорной зоны в Арктике, взаимодействовали с Союзом промышленников и предпринимателей области. Всю эту работу надо продолжить и развивать.

Члены ассоциации, отметил докладчик, также приняли активное участие в ряде международных конференций, связанных с арктической тематикой. Особое значение АСПОЛ придает привлечению молодых кадров.

Не обошел Геннадий Казанин стороной и существующие проблемы. В частности, подчеркнул он, нужно активизировать геологоразведку нефти и газа на шельфе Арктики. Назрела необходимость строительства новых научных судов, флот которых изрядно обветшал. Не менее остро стоит задача создания отечественного оборудования для сейсморазведки. Существующее заметно отстает по своим характеристикам от лучших мировых образцов, а импортное и попало под санкции.

Говоря о перспективах работы в 2017 году, Геннадий Казанин подчеркнул, что Ассоциация и ее молодежное отделение планируют принять активное участие в мероприятиях министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, приуроченных к объявленному в России Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

Следует добавить, что на общем собрании АСПОЛ пополнилась пятью новыми членами. В их числе — председатель Координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна (КС «Севрыба»), член Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса России, заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов и председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин.