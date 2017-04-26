Небезразличные люди.

Всего один вопрос значился в повестке дня очередного заседания комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса Мурманской области: о финансовой поддержке начинающим предпринимателям.

Конкурсы на предоставление им бюджетных грантов для создания собственного дела проводятся регулярно. В нынешнем туре участвуют 60 проектов. И практика показывает, что около четверти из них могут рассчитывать на поддержку.

— Начинающие предприниматели — это те, которые зарегистрированы менее года назад или еще не зарегистрированы. Они уже прошли у нас обучение, подготовили проекты и теперь претендуют на получение гранта от правительства Мурманской области, — рассказал директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Андрей Шарков.

С точки зрения географии представлена вся область. Такую задачу бизнес-инкубатор ставил перед собой изначально. И на этот раз интересные проекты привезли в Мурманск жители Оленегорска, Ковдора, Кировска, Териберки, Апатитов, Кандалакши, Ловозерского района, других городов и поселков региона. Естественно, не остались в стороне и сами мурманчане.

— Есть среди представленных какие-то оригинальные бизнес-идеи? — поинтересовались журналисты.

— Что-то принципиально новое придумать сложно, — ответил Андрей Шарков. — В основном, конечно, это сфера услуг. Но есть и небольшие производства — мебельное, бурение скважин. На этот раз довольно много проектов в сфере туризма.

Какой-то формальной поддержки тех или иных направлений нет, квоты — тем более. Но, конечно, как отметил директор, особый интерес вызывают проекты в сфере производства, туризма, сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства. Но это, еще раз подчеркнул Шарков, ни в коем случае не ограничение для других.

Максимальная сумма гранта для объединенной заявки нескольких предпринимателей составляет 1 миллион рублей. Для одного заявителя — 500 тысяч. Минимальной суммы нет, все зависит от фактических затрат, определяемых бизнес-планом. Средства выделяются областным бюджетом. Окончательные цифры на этот год пока корректируются.

Ежегодно проводятся два этапа приема документов. Сейчас на финишную прямую рассмотрения и одобрения проектов, пройдя обучение (это, замечу, обязательное условие), вышли представители первого. Второй набор начнется в конце августа и продлится в сентябре. А распределение грантов среди его участников пройдет в конце года.

В общем, пока есть время попробовать свои силы еще в этом году. Кстати, выживаемость профинансированных стартапов прошлых лет — около 70 процентов. Это весьма высокий результат.

Но вернемся к нынешним конкурсантам. Алиса Селезнева и Иван Познуков приехали из Ковдора.

— Мы планируем открыть гостиницу эконом-класса, — рассказали они. — Город у нас перспективный, имеется горнолыжный комплекс, есть градообразующее предприятие. Так что приезжают как лыжники, так и командировочные. И проблема с проживанием существуют. Гостиницы забиты, да и цены там, конечно, высокие.

У ребят все просчитано: помещение под будущий хостел уже находит в собственности. Деньги — они просят миллион рублей — нужны на ремонт, мебель и так далее. Будет создано 6 рабочих мест, в номерах смогут разместиться 20 человек. По цене койко-место должно выйти от 600 до 650 рублей. Основной спрос, конечно, будет в осенне-весенний период. И уже в течение года, как они посчитали, можно будет выйти из долгов на самоокупаемость.

— Почему именно хостел? — поинтересовались журналисты.

— Проблемы с размещением есть по всей России, — ответил Иван. — Сфера услуг, наверное, самая актуальная — гостиничный бизнес, парикмахерские. Ну а стричь мы не умеем…

Алена Ратаевская работает в Оленегорске логопедом в детском саду и поликлинике. На заседание комиссии приехала с проектом детской коррекционно-развивающей студии «Мандарин».

— Идея созрела давно, — поделилась она. — Хотелось ее реализовать, но никак не решалась начать. Я прошла курсы дополнительного образования по интенсивным методикам обучения детей. Уже опробовала эти методики в частном порядке. Студия рассчитана на детей, которым требуется помощь в освоении школьного материала. Многие ребята 1-4 классов с трудом осваивают чтение. И их родители смогут обратиться к нам за помощью. Причем это очень интенсивные методики, которые позволят быстро заложить прочную основу для дальнейшего освоения материала.

Пока Алена собирается работать в студии одна. Но в перспективе в штат будут включены дефектологи, спортивные инструкторы, музыкальные работники. Подобных студий в городе горняков нет, а потребность в них, уверена Алена, имеется.

— Волнительно, конечно, — рассказала она, представив свой проект, — но комиссия настроена очень доброжелательно. Внимательно выслушали, задавали конструктивные вопросы. Чувствуется, что небезразличные люди.