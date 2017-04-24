Не только бюджет, но и частные инвестиции.

На совещании, которое провел в минувшую пятницу в Мурманске премьер-министр Дмитрий Медведев, обсудили источники финансирования северных строек.

— Автомобильные и железные дороги, воздушные и морские порты имеют для северных территорий жизненно важное значение, а также являются залогом их экономического развития. Мы задумали на Севере ряд масштабных строек, таких как порт «Сабетта» в Ямало-Ненецком автономном округе, а также Мурманский транспортный узел, — сообщил в минувшую пятницу в Мурманске председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Здесь премьер-министр провел совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры российского Севера. В нем приняли участие министр транспорта Максим Соколов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, главы ряда других северных регионов и руководители крупных профильных предприятий.

— Мурманский транспортный узел — один из крупнейших инфраструктурных проектов в условиях Севера, — продолжил Дмитрий Медведев. — На базе самого северного морского порта мы создаем круглогодичный глубоководный порт с существенными логистическими мощностями. Тут должны появиться терминалы для перевалки нефтяных грузов, угля, контейнеров, новые подъездные пути и новая железная дорога. Этот морской хаб сможет принимать крупнотоннажные суда вместимостью до 300 тысяч тонн и будет интегрирован в международный транспортный коридор Север-Юг. По расчетам, годовой грузооборот порта Мурманск к 2020 году превысит 80 миллионов тонн.

Как обеспечить реализацию этого и других крупнейших проектов в непростых финансовых условиях, обсудили на совещании. Понятно, что для этого нужны значительные инвестиции, в том числе не только из федерального бюджета, но и частных.

— Предлагаю всем подумать над источниками финансирования северных строек на условиях концессии. С учетом ограничений федерального бюджета нам нужно определиться с приоритетными проектами, которые будут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Естественно, государство будет вносить свою лепту в этот процесс. И за счет правильных управленческих решений, и за счет других возможностей. Сегодня я подписал распоряжение о переводе лесных земель, это компетенция правительства Российской Федерации, в земли промышленного использования для размещения на берегу Кольского залива центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь» группы «Новатэк». Говорю об этом как о примере того, что мы готовы такие управленческие решения принимать.

С сообщением о создании единого транспортного пространства Севера страны выступил глава Минтранса Максим Соколов. Он, в частности, упомянул о реконструкции за счет федеральных средств взлетно-посадочных полос в Мурманске, Анадыре, Магадане. С прошлого года начата реконструкция аэропорта в Норильске. Полностью за счет внебюджетных источников построен с нуля аэропорт Сабетта.

Не забыл министр и о морских перевозках. Суммарный грузооборот 16 северных портов, а также Петропавловска-Камчатского, составляет 7 процентов от общего грузооборота российских портов. Абсолютные цифры впечатляют больше. Это более 50 миллионов тонн нефти, угля, руды, контейнерных и генеральных грузов. Главной артерией здесь, отметил министр, является Северный морской путь, на трассе которого работают 8 линейных ледоколов, 4 из которых — атомные. Дальнейшее развитие портов связано с добычей углеводородов в Арктике.

— Мурманск — крупнейший порт на Севере России, — напомнил Максим Соколов, переходя к перспективам нашей морской гавани. — Это единственный незамерзающий морской порт не только в Заполярье, но и в европейской части нашей страны. Он имеет выход в мировой океан, не зависящий от проливов, расположенных в других государствах. И с учетом глубин и климатических условий не требует ни углубления, ни сооружения дополнительных заграждений. Объем перевалки грузов портом по итогам прошлого года составил более 38 миллионов тонн, это 40-процентный прирост.

Развитие портовых мощностей Мурманска, отметил Максим Соколов, является одним из мероприятий, необходимых для выполнения поручений Президента России по переориентации грузов из зарубежных портов в российские. Можно и нужно переключить сюда те грузы, которые сейчас уходят через Прибалтику, а это коло 20 миллионов тонн.

— Очевидно, что это наша стратегическая задача. Мы должны соблюдать наши национальные интересы и действовать именно в этом направлении, — прокомментировал слова министра Дмитрий Медведев.

Коснулся глава Минтранса и вопроса прокладки железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива. Сроком окончания проекта согласно Федеральной целевой программе определен 2020 год. Начата стройка была в 2014 году. В настоящее время завершено около 30 процентов от общего объема работ, которые, к слову, ведутся по всей длине будущей трассы. Но имеется, как признал министр, дефицит бюджетных ресурсов. Чтобы завершить стройку в срок, Соколов предложил использовать механизм государственно-частного партнерства. Над финансовой моделью этого проекта уже работают.

— Единственная возможность, чтобы подобные проекты не заглохли и дали эффект, работать по модели государственно-частного партнерства, в том числе в железнодорожной сфере, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Другого варианта по таким направлениям я пока не вижу. И это нужно обязательно сделать, привлечь финансирование со стороны инвесторов.

Кстати, инвестировать в развитие наших портов готовы и иностранцы. В частности, Максим Соколов в своем выступлении назвал Индию и Китай. Более подробно о ситуации с транспортной инфраструктурой на их территориях доложили премьер-министру главы регионов.

В ходе визита Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Глава региона, в частности, попросила премьер-министра оказать региону помощь в приобретении специализированного оборудования для областного онкологического диспансера. Дмитрий Медведев обещал рассмотреть возможность такой помощи в рамках профильных программ.

Также Марина Ковтун обратила внимание главы российского правительства на значение программы переселения из аварийного жилья. За время участия в ней в Мурманской области расселено более 60 тысяч квадратных метров жилья, в новые квартиры переселены более трех тысяч человек. Программа завершается к 1 сентября 2017 года, остается расселить 789 человек, рассказала Марина Ковтун. Как ответил Дмитрий Медведев, учитывая масштабность проблемы аварийного жилья, правительство России разрабатывает предложения по ее решению и после истечения срока действия программы расселения.

Дмитрий Медведев также осмотрел акваторию Мурманского порта, инфраструктурные объекты транспортного узла, обновленный морской вокзал столицы Заполярья и побывал на борту дизель-электрического ледокола «Новороссийск».