«Кораблекк» отправили в плавание.

Организация проектной деятельности в исполнительных органах власти, создание природного парка «Кораблекк», результаты работы областного комитета госзакупок — эти и другие вопросы рассмотрело сегодня на своем очередном заседании правительство региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и врио начальника областной ГИБДД Александр Усс доложили о реализации мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах края в 2016 году.

Как сообщил Дмитрий Соснин, на эти цели в бюджете области было предусмотрено около 17,5 миллиона рублей. Одним из важных направлений работы стало приведение в порядок пешеходных переходов. Их в регионе 1080 штук, и более половины (544) не соответствуют требованиям новых национальных стандартов. Министр также отметил, что за 2016 год приведено в нормативное состояние свыше 137 километров региональных дорог.

Александр Усс сообщил, что одним из сдерживающих факторов совершения правонарушений является наличие на автодорогах комплексов автоматической фиксации, с применением которых вынесено более 180 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 33,5 процента больше, чем годом ранее. Растет и общая сумма штрафов, которая в отчетный период превысила 101 миллион рублей.

Впрочем, оплаченными оказались менее 80 процентов от этой суммы. Осложнилась в прошлом году, как признал докладчик, и положение с ДТП. Более половины происшествий связаны с плохим содержанием дорог.

Но тут, как говорится, палка о двух концах. Наиболее тяжелые ДТП, как было отмечено, с серьезными последствиями и жертвами происходят именно на хороших трассах. Секретов тут нет: неуважение Правил дорожного движения у большинства наших граждан в крови. А на хорошей дороге есть возможность полихачить.

Конкретные цели, определенные сроки и строго рассчитанные финансы — эти три кита служат основой успеха любого проекта. На своем заседании правительство утвердило Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти региона.

— Проектный метод — инструмент, который позволяет повысить эффективность деятельности органов власти в реализации конкретных задач. Это новый механизм. Он дает возможность использовать современные методы управления, и мы должны ими пользоваться, — подчеркнула ведущая заседание губернатор Марина Ковтун.

Положение определяет организационную структуру системы проектной деятельности. Предусмотрено создание коллегиального органа — Совета по проектной деятельности под председательством губернатора. А министерство экономического развития будет выполнять функции проектного офиса, координируя всю работу в этом направлении.

— В текущем году мы планируем начать процедуры инициирования и планирования пилотных проектов таким образом, чтобы предусмотреть необходимые ассигнования в областном бюджете на будущий год и обеспечить начало их реализации в 2018 году, — пояснила заместитель начальника отдела минэкономразвития Алиса Богданова.

«Кораблекк» — так будет называться новый природный парк, создаваемый в Печенгском районе рядом с заповедником «Пасвик». Его площадь, как сообщила министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова, превысит 8 тысяч гектаров. Здесь обитает 232 вида птиц и 22 вида млекопитающих, в том числе те, которые занесены в Красную книгу.

— Появление на карте области нового природного парка станет важным событием Года особо охраняемых природных территорий и отражением наших усилий по сохранению биоразнообразия Арктической зоны России, — подчеркнула Марина Ковтун.

Председатель областного комитета государственных закупок Дмитрий Руусалеп отчитался о работе своего ведомства за прошедший год. В 2016 году, сообщил он, комитетом проведено свыше 5 тысяч конкурентных процедур на общую сумму без малого 12 миллиардов рублей. Экономия по ним составила 11,9 процента.

— Обеспечено выполнение требования законодательства об участии в закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2016 году для них проведено 1983 процедуры на сумму 2,9 миллиарда рублей, что составляет 37 процентов от общего объема объявленных закупок, — отметил Дмитрий Руусалеп.