Где будет убежище для атома?

На Кольском полуострове может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов. О подобной перспективе наш сайт уже рассказывал в октябре. Речь, напомню, идет о возможном строительстве ПЗРО для захоронения радиоактивных отходов (РАО) 3 и 4 классов со всего Северо-Запада страны.

Это низкоактивные и среднеактивные короткоживущие отходы, для которых допускается приповерхностное захоронение. По одному хранилищу должно быть создано в каждом из федеральных округов. В общей сложности, как рассказал тогда членам Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области заместитель директора по развитию ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО) Денис Егоров, до 2030 года в СЗФО необходимо обеспечить мощности по захоронению около 200 тысяч кубических метров РАО, более половины из которых составят отходы, связанные с выводом из эксплуатации Ленинградской АЭС-1.

На рассмотрении — четыре варианта размещения будущего ПЗРО. Один — в Архангельской области, на архипелаге Новая Земля. Соответствующее разрешение властей региона получено. Однако реализация проекта была приостановлена. Причина тому — дороговизна. Потребовалось бы возведение спецпричала, использование особых способов строительства в вечной мерзлоте. Местных стройматериалов на архипелаге практически нет, так что их пришлось бы завозить судами издалека. И так далее и тому подобное. В общем, реализовать подобный проект непросто.

Два варианта — в Ленинградской области. Заглубленный или незаглубленный ПЗРО планировалось построить в районе Соснового Бора — города-спутника Ленинградской АЭС. В 2014 году было получено соответствующее положительное решение правительства региона. Однако реализация проектов также находится под вопросом. Дело в том, что они вызвали серьезные протесты местного населения. Кроме того, близко находятся крупные населенные пункты, включая третий по числу жителей мегаполис Европы — Санкт-Петербург.

Четвертый вариант, который, учитывая названные выше сложности с предыдущими тремя, возник в качестве альтернативного, — размещение регионального ПЗРО в Мурманской области.

Есть ли какие-то подвижки за прошедшие полгода? Нынешнее состояние дел с выбором площадки для строительства хранилища в СЗФО прокомментировал во время пребывания в Мурманске руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

— Работа по всем трем регионам продолжается, — сообщил он. — С Архангельской областью у нас подписана декларация о намерениях. По Сосновому Бору до сих пор идет процесс обоснования инвестиций, поскольку предпроектные материалы разрабатывались довольно давно. Рассматриваются два варианта — подземный и наземный. Но подземный близок к тому, чтобы кануть в лету, потому что не вписывается в тарифы на захоронение РАО 3 и 4 классов. Что касается Мурманской области, то этап поиска площадки пока не закончен. Он должен завершиться в третьем квартале текущего года. Тогда мы и выйдем с какими-то результатами на руководство региона.

Докладывает Никита Медянцев.